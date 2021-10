Oggi l’imperdibile abbraccio tra la falce di Luna e Venere: come vedere il valzer celeste Questa sera, tra le 18:30 e le 21:00, nei cieli italiani si potrà ammirare una spettacolare congiunzione astrale tra il “pianeta dell’amore” Venere e la falce di Luna crescente. I due oggetti saranno visibili bassi sull’orizzonte nordoccidentale, incastonati tra le costellazioni della Bilancia e dello Scorpione.

A cura di Andrea Centini

La prima congiunzione astrale di ottobre avrà come protagonisti la falce di Luna crescente e il “pianeta dell'amore” Venere, che oggi, sabato 9, danzeranno fianco a fianco al crepuscolo nel cielo nordoccidentale. Ottobre avrà in tutto quattro spettacolari congiunzioni astrali, ma quella di stasera è indubbiamente una delle più affascinanti, anche perché Venere sta tornando a illuminare il firmamento dopo alcuni mesi. Sarà inoltre un'occasione imperdibile per volgere lo sguardo verso la costellazione del Drago, dove si trova il radiante dello sciame meteorico delle Draconidi; proprio ieri hanno raggiunto il picco massimo e dunque promettono di regalarci un bellissimo spettacolo anche quest'oggi. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il duetto celeste.

Quando vedere la congiunzione astrale

Poiché la Luna Nuova si è verificata alle 13:05 del 6 ottobre, questa sera sarà visibile nel cielo solo una sottilissima falce di Luna crescente. È sorta stamattina poco dopo le 11:00 (ora di Roma) e tramonterà attorno alle 20:30 a Sud Ovest. L'ultimo tratto di questa cavalcata sulla volta celeste lo farà in compagnia di Venere, non appena i raggi solari si attenueranno a tal punto da renderlo visibile. Va tenuto presente che il pianeta dell'amore è il terzo oggetto più luminoso del cielo, proprio dopo il Sole e la Luna, pertanto riconoscerlo sarà facilissimo. Attorno alle 18:30, inquinamento luminoso permettendo, diventerà visibile a Sud Ovest, basso sull'orizzonte, a pochi gradi di distanza a sinistra e sotto la Luna. I due oggetti saranno incastonati tra le costellazioni dello Scorpione e della Bilancia. Col passare dei minuti e il cielo sempre più buio, Venere si trasformerà in un piccolo "faretto", la cui notevole luminosità (riflessa) è legata alla vicinanza alla Terra e alla densissima (e corrosiva) atmosfera che lo caratterizza, a causa della quale le temperature superficiali raggiungono i 464° C. Nemmeno Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, “arde” così tanto. Il duetto con la Luna finirà tra le 20 e le 21 (in base alla vostra posizione geografica in Italia), quando i due oggetti spariranno quasi in contemporanea sotto l'orizzonte.

La congiunzione astrale di stasera. Credit: Stellarium

Come vedere la congiunzione astrale

Per ammirare la danza celeste tra la falce di Luna e Venere non sarà necessario alcuno strumento, basterà infatti affacciarsi dal balcone per osservare a occhio nudo i due oggetti più luminosi del firmamento. Naturalmente l'osservazione con un buon binocolo, una fotocamera con un teleobiettivo o un piccolo telescopio (anche da dilettanti) permetterà di godere di molti più dettagli. Nel sottilissimo profilo della Luna potremo scorgere crateri, catene montuose e parti dei maria (le vaste aree scure del satellite), mentre regolando attentamente la luminosità potremmo persino scorgere le fasi di Venere, affini a quelle lunari. Quest'oggi è illuminata soltanto una metà del pianeta dell'amore, che sarà ben visibile collegando una fotocamera astronomica al telescopio e al computer. Meteo permettendo, l'evento di stasera sarà sicuramente un bellissimo spettacolo astronomico, a maggior ragione se si riuscirà a cogliere con lo sguardo anche qualche bella "fiammata" delle Draconidi.