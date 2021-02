Il soffiatore per cani è uno strumento indispensabile per asciugare il cane dopo il bagno. I nostri amici a quattro zampe, soprattutto quelli a pelo lungo, non possono essere asciugati semplicemente con un asciugamano o con il normale phon, ma hanno bisogno di uno strumento preciso: il soffiatore per cani.

Utilizzare un comune phon per asciugare un cane, infatti, non solo rende l'operazione più lunga, ma lo espone ad una serie di pericoli per la sua salute. Con un asciugatore soffiatore, infatti, grazie alla temperatura più bassa e al getto d'aria più forte, il pelo bagnato del cane si asciuga molto più rapidamente e in modo sicuro.

Per sceglierne uno perfetto per il proprio cane occorre tenere in considerazione non solo la potenza e il flusso d'aria, ma anche la silenziosità, la taglia del cane e il tipo di pelo, lungo o corto.

Scopriamo insieme nel dettaglio cos'è un soffiatore per cani, come funziona, come utilizzarlo e quali sono i migliori tra quelli disponibili in commercio, su Amazon.

Cos'è e come funziona un soffiatore per cani

Il soffiatore per cani è un asciugatore specifico per i cani che soffia aria calda per asciugare il pelo più velocemente. Un alleato indispensabile da usare quando si lava il cane in casa o se magari si è bagnato sotto la pioggia durante la passeggiata giornaliera.

Funziona in modo molto semplice ed intuitivo ed è perfetto da usare soprattutto per i cani a pelo lungo o medio lungo. Questo strumento è dotato di un motore che, a seconda della potenza, fornirà una diversa intensità del flusso d'aria, riducendo così i tempi di asciugatura del manto. L'aria fuoriesce da un bocchettone con tubo allungabile, grazie al quale effettuare una toelettatura del cane semi-professionale: mantello morbido e ben asciutto in poco tempo.

Tra i modelli più apprezzati rientrano i phon all'ozono per cani, dei soffiatori per cani moderni che sfruttano le proprietà benefiche dell'ozono -antisettiche e battericide, che aiutano a ridurre forfora e cattivi odori.

I 10 migliori soffiatori per cani

Di seguito troverete i migliori soffiatori per cani selezionati in base alla potenza, al flusso d'aria, alla rumorosità e alla recensioni degli utenti che li hanno acquistati su Amazon.

1. Shelandy – il più silenzioso

L'asciugatore per cani professionale Shelandy è il soffiatore più silenzioso in assoluto, ideale per non spaventare il cane durante l'asciugatura.

La riduzione del rumore è assicurata dal motore, particolarmente silenzioso, e dai rivestimenti impiegati. Possibilità di regolare la temperatura e la velocità, materiali di qualità e potenza del motore da 3.2 cavalli rendono questo phon per cani indicato sia per uso domestico che per una toelettatura professionale -anche per gatti.

Completano il modello la pratica maniglia e gli accessori: 4 adattatori, da poter collegare al tubo allungabile di 1,5m, che vi consentiranno di adattare il flusso d'aria in base alle diverse esigenze, come taglia del cane o lunghezza del pelo.

Consigliato perché: asciuga il pelo del cane in modo molto silenzioso, senza spaventarlo.

2. VidaXL – miglior rapporto qualità-prezzo

L'asciugatore per cani VidalXL è un soffiatore ad alta tecnologia, pensato per l'asciugatura del cane a casa, che riesce a combinare perfettamente qualità e prezzo. Offre la possibilità di regolare la velocità del getto d'aria (25m/s – 50m/s) in modo da scegliere quella migliore in base alla lunghezza del pelo.

Il livello di temperatura può essere impostato a due livelli: normale e caldo, l'opzione migliore per asciugare il cane evitando scottature. Il prodotto è dotato di 3 ugelli dalle forme differenti che vanno collegati al tubo flessibile -allungabile fino a 2,5 m.

Il soffiatore è inoltre dotato di pratica manica con rivestimento antiscivolo che garantisce una presa salda e la migliore trasportabilità.

Consigliato perché: asciuga rapidamente i cani di piccola taglia

3. Shernbao – il più professionale e veloce

Se cercate un asciugatore professionale per asciugare il pelo del cane nel minor tempo possibile, il soffiatore per cani Shernbao è quello più veloce. Grazie al motore potente questo modello vi permetterà di risparmiare tempo e velocizzare ulteriormente l'asciugatura del vostro amico a quattro zampe. Particolarmente indicano per cani di grossa taglia o a pelo lungo, vi consente di regolare la temperatura a 2 diversi livelli e anche di impostare la velocità del getto d'aria calda -ideale per controllare il rumore.

Involucro in ABS perfetto per assicurare l'isolamento termico, manico ergonomico per una presa stabile e dimensioni ideali anche per il trasporto. Un soffiatore per cani accessoriato che include tubo flessibile, allungabile fino a 2,5 metri, 3 ugelli e filtri dell'aria.

Consigliato per: cani a pelo lungo o razze di taglia grande

4. DADYPET 2 in 1 – il migliore da viaggio

Per una toelettatura del cane perfetta anche quando siete fuori o in vacanza il miglior soffiatore è il Dadypet 2 in 1 con spazzola.

Potrete asciugare il cane mentre lo spazzolate, evitando così la formazione di nodi e riducendo la perdita di pelo. Pelo liscio e morbido, per un risultato ottimale. Abbastanza silenzioso, flusso d'aria regolabile: getto intenso o delicato. Le dimensioni ridotte lo rendono ideale anche da portare in viaggio. Offre le migliori prestazioni su cani di taglia piccola o media.

Una vera e propria spazzola asciugacapelli per cani con testa lenitiva per non far mare al vostro amico a quattro zampe. L'effetto massaggiante favorirà anche una migliore circolazione sanguigna. Gli aghi sono realizzate in acciaio inossidabile resistente.

Consigliato per: cani di piccola taglia a pelo lungo.

5. OldFe – soffiatore per cane con carrello

Se cercate una soluzione pratica che vi permetta di asciugare il cane senza troppo sforzo, l'asciugatore OldFe è un'ottima alternativa.

Un soffiatore per cani con carrello che permette di appoggiare l'asciugatrice sul supporto apposito, in questo modo potrete distrarre il cane o tenerlo fermo durante l'asciugatura. Il carrello lo rende davvero funzionale, potrete regolare facilmente l'altezza e spostarlo in poche mosse grazie alla base con rotelle. In questo modo potrete asciugare il pelo anche all'esterno, trasportando lo strumento in giardino o magari in terrazzo.

Il motore ha una potenza massima di 2200W, il livello di rumore è contenuto (60 dB) e la funzione riscaldamento può essere regolata in base alle esigenze. Il soffiatore è rivestito con una guaina termoisolante per evitare surriscaldamenti e i materiali dell'accessorio sono acciaio al carbonio e plastica (per il telaio). Completano il modello 3 ugelli e un tubo flessibile da allungare fino a 2,3 metri.

Consigliato perché: utile per asciugare il pelo del cane anche all'esterno.

6. Shernbao – il più potente

Se avete un cane di grossa taglia o dal pelo molto lungo il miglior soffiatore per cani per potenza è il modello di Shernbao a doppio motore.

Gli asciugatori a doppio motore sono pensati per un'asciugatura del pelo molto più rapida, una soluzione efficace anche per il pelo più lungo o per chi ha più animali domestici, con pelo di diversa lunghezza.

L'involucro integrato in ABS isolato è perfetto per garantire l'isolamento termico del circuito del motore. Il manico è ergonomico in modo da facilitarvi il movimento durante l'operazione. Questo phon per cani è indicato per uso domestico ma anche professionale, garantendovi la migliore toelettatura del cane.

All'interno della confezione è incluso un tubo morbido, 1,3 metri – 2,5 metri, filtri dell'aria e anche 3 ugelli intercambiabili.

Consigliato per: cani di grande taglia e a pelo lungo.

7. Amzdeal – il più accessoriato

L'asciugatore Amzdeal è il più versatile in assoluto. Grazie ai diversi accessori in dotazione è il soffiatore perfetto per chi possiede più di un cane in casa, anche se di dimensioni o lunghezza del pelo differenti.

Doppio livello di regolazione della potenza d'aria in uscita, livello del rumore inferiore a 78dbs, 2 opzioni di temperatura normale o calda, da impostare in base alle esigenze.

L'asciugatore è fornito di 4 beccucci differenti e filtri, inoltre sulla parte superiore c'è una maniglia che vi permetterà di gestire al meglio lo strumento, mantenendolo saldamente. La parte inferiore è caratterizzata da piedini in gomma antiscivolo, che conferiscono stabilità all'apparecchio durante l'asciugatura ed evitano che possa ribaltarsi.

Consigliato per: asciugare sia cani piccoli che grandi.

8. BAKAJI – il più sicuro

Se si è in cerca di un buon prodotto, dal prezzo giusto e con tutte le caratteristiche principali l'asciugatore Bakaji è il miglior modello basic. Motore da 2800w, getto d'aria da impostare con 2 differenti velocità di vento e temperatura, oltre che dispositivo integrato di protezione dal surriscaldamento.

Il tubo flessibile ha una lunghezza di 1,6 metri ed è studiato per permettervi di raggiungere con la massima facilità le diverse parti del corpo del vostro cane, asciugando per bene tutto il pelo. Il manico isolante, invece, proteggerà le vostre mani evitando eventuali scottature dovute al calore. Nella confezione sono inclusi 3 beccucci diversi, adeguati per asciugare le diverse parti del corpo.

Consigliato per: cani di taglia media o razze a pelo medio-lungo.

9. WAFOR – asciugacapelli per animali domestici

Se avete un cane di piccola taglia, meglio ancora se dal pelo non troppo lungo, il phon asciugatore per cani WAFOR è il soffiatore al più compatto sul mercato.

Molto maneggevole, si utilizza come un tradizionale asciugacapelli, ha una potenza di 2200 watt e un buon flusso d'aria. Sia la velocità che la temperatura del flusso d'aria possono essere regolate all'occorrenza. Il modello WAFOR permette di ottimizzare i tempi di asciugatura, ha un livello di rumore di circa 72 decibel e un'impugnatura molto ergonomica.

Consigliato per: cane di piccola taglia, meglio ancora se dal pelo non troppo lungo

10. Tidyard – il più versatile

Il phon per animali domestici Tidyard è progettato per una toelettatura professionale del vostro animale domestico anche casa.

Grazie al doppio motore sarà possibile asciugare i cani piccoli o grandi, ma anche altri animali domestici come il gatto, risparmiando tempo. La velocità del flusso d'aria in uscita è regolabile su due livelli e all'interno della confezione sono inclusi 3 ugelli per lo styling del manto.

Il soffiatore per cani Tidyard è realizzato con tecnologia a basso rumore per non infastidire o spaventare il cane durante l'asciugatura. Inoltre ha un tubo flessibile che può essere allungato fino a raggiungere 2,5 m.

Consigliato perché: per chi ha più di un animale domestico.

Come utilizzare un soffiatore per cani

Utilizzare un soffiatore per cani è molto semplice. Dopo aver lavato il cane con uno shampoo per cani e prima di procedere all'utilizzo dell'asciugatore, vi suggeriamo di tamponare il vostro amico a quattro zampe con un asciugamano morbido, per far assorbire l'acqua in eccesso.

Dopo aver messo l'asciugatore in corrente basterà premere il tasto di accensione e regolare potenza e flusso d'aria, in modo da scegliere quella più adatta. Passate per bene il phon per cani su tutto il pelo in modo accurato, di tanto in tanto verificate che il manto sia ben asciutto. Essendo il soffiatore piuttosto silenzioso, non dovrebbe spaventare il vostro cane, ma, in caso fosse irrequieto potete distrarlo durante l'asciugatura con un osso per cani.

Durante l'asciugatura, i peli possono naturalmente cadere sul pavimento, perciò, se volete favorire ulteriormente l'asciugatura ed evitare che svolazzino in giro, potete pettinarlo usando una spazzola per cani.

Come scegliere il miglior soffiatore per cani

Vediamo quali sono le caratteristiche più importanti da valutare prima di scegliere il soffiatore più adatto per l'asciugatura del nostro fedele amico.

In questa guida vi daremo tutte le informazioni necessarie per fare il miglior acquisto, velocizzare la scelta e spendere bene i vostri soldi.

Tipologie

In commercio esistono diversi prodotti specifici pensati per l'asciugatura del pelo dei nostri amici a quattro zampe: cabine asciugatrici per cani, box per l'asciugatura, phon e aspiratori.

In base alla praticità d'utilizzo e all'impatto emotivo sul cane, quello migliore è proprio il soffiatore per cani. Vediamo quali sono le principali tipologie disponibili attualmente in commercio.

Phon per cani all'ozono , un soffiatore moderno che velocizza i tempi di asciugatura facendo evaporare l'acqua più rapidamente. L'ozono protegge la cute del cane, lo protegge da germi e batteri, elimina i cattivi odori e l'eventuale forfora.

, un soffiatore moderno che velocizza i tempi di asciugatura facendo evaporare l'acqua più rapidamente. L'ozono protegge la cute del cane, lo protegge da germi e batteri, elimina i cattivi odori e l'eventuale forfora. Soffiatore per cani con carrello è quello più facile da trasportare, potrete spostarlo facilmente da una stanza all'altra o magari all'esterno per asciugare il vostro amico a quattro zampe in giardino o sul terrazzo.

è quello più facile da trasportare, potrete spostarlo facilmente da una stanza all'altra o magari all'esterno per asciugare il vostro amico a quattro zampe in giardino o sul terrazzo. Phon per toelettatura con piedistallo , dotato di un apposito supporto sul quale montare il soffiatore. Vi assicurerà il minor sforzo possibile, una volta regolata l'altezza in base alla taglia del vostro cane ne faciliterà l'asciugatura. Questo modello è molto funzionale soprattutto per i cani più irrequieti, mantenendo per voi il phon vi darà modo di distrarre il cane, tranquillizzarlo o distrarlo con un osso o con un giocattolo.

, dotato di un apposito supporto sul quale montare il soffiatore. Vi assicurerà il minor sforzo possibile, una volta regolata l'altezza in base alla taglia del vostro cane ne faciliterà l'asciugatura. Questo modello è molto funzionale soprattutto per i cani più irrequieti, mantenendo per voi il phon vi darà modo di distrarre il cane, tranquillizzarlo o distrarlo con un osso o con un giocattolo. Soffiatore con maniglia è molto pratico da usare, è dotato di una maniglia , generalmente antiscivolo, che favorisce ogni tipo di movimento semplificando l'asciugatura del manto.

Taglia del cane

Il soffiatore va scelto anche in base alla taglia del cane: potenza e getto d'aria più forti per cani di grossa taglia e flusso d'aria e wattaggio più bassi per i cani di razza piccola.

Per quelli più piccoli, quindi, andranno bene modelli meno potenti -una potenza eccessiva potrebbe essere fastidiosa. Per i cani di taglia più grande, ancor di più se a pelo lungo, sarà meglio scegliere un soffiatore con una buona potenza del motore e del getto d'aria, in questo modo ridurrete i tempi dell'asciugatura e otterrete un miglior risultato.

Tipo di pelo

Un altro importante fattore da valutare è la lunghezza del pelo del cane: se è corto andrà bene anche un modello meno potente, ma se è lungo o medio lungo -come nel caso di barboncini, terranova, pastore tedesco o setter, sarà più performante un soffiatore con una potenza di motore e getto d'aria maggiori.

Flusso d'aria

Prima di effettuare l'acquisto assicuratevi che il modello scelto abbia la possibilità di regolare la potenza del getto d'aria dell'asciugatore.

In questo modo potrete cambiare il flusso d'aria in base alle esigenze, impostando un getto più basso per cani dal pelo corto o se il pelo si è solo inumidito a causa della pioggia, oppure selezionando una potenza maggiore se dovete asciugarlo dopo il bagno o se il cane ha un pelo più lungo.

Regolazione della temperatura

Preferite un modello versatile che vi dia la possibilità di regolare la temperatura del soffiatore, impostandola da più fresca a più calda in base all'occorrenza. Così facendo potrete scegliere la temperatura del getto d'aria del soffiatore ed evitare che sia eccessivamete caldo e, quindi, più fastidioso per il cane.

Questa tipologia è molto utile anche se avete più cani, magari di diversa taglia o lunghezza del pelo che hanno bisogni differenti.

Potenza del motore

Dalla potenza del motore e dai watt del dispositivo dipenderà la rapidità con cui asciugherete il pelo del vostro amico a quattro zampe. In media la potenza di un soffiatore per cani di buon livello si aggira tra i 2200 e i 2800 watt.

Esistono alcune tipologie che hanno un doppio motore e permettono di passare rapidamente da quello singolo a quello doppio, aumentando così la potenza del flusso d'aria in uscita. Questi modelli sono i più indicati per chi possiede più cani, magari con pelo di lunghezza diversa.

Silenziosità

Per evitare che il cane possa spaventarsi durante l'asciugatura scegliete un soffiatore silenzioso, in modo che il rumore non infastidisca il vostro amico a quattro zampe.

All'interno delle caratteristiche del prodotto consultate la voce che fa riferimento al livello di rumore, che dovrà oscillare tra i 60 e gli 80db per non essere fastidioso per l'animale.

Se le specifiche tecniche non fossero esaustive, aiutatevi leggendo le recensioni degli utenti che hanno già acquistato lo strumento e accertatevi che il modello scelto sia sufficientemente silenzioso.

Praticità d'uso

Prima di acquistarne uno assicuratevi che sia di pratico utilizzo. Preferite quei modelli che hanno un cavo di alimentazione più lungo, in modo da rendere più semplice l'asciugatura.. Optate per un asciugatore con tubo allungabile che vi permetta di aumentare ulteriormente la lunghezza.

Prediligete i modelli più facili da smontare, così facendo potrete smontare rapidamente il phon per cani per poi rimontarlo all'occorrenza. Questi modelli vi permettono di pulire più facilmente le singole componenti, evitando l'accumulo di peli e polvere.

Inoltre accertatevi che il prodotto scelto abbia ugelli di diverse dimensioni o la possibilità di montarne altre compatibili. I beccucci piccoli saranno ideali per cani più piccoli o dal pelo corto, quelli più grandi riusciranno a darvi il miglior risultato possibile con quelli di taglia più grande o con il pelo più lungo.

Marche

Essendo un prodotto che va utilizzato sul cane è bene acquistare un modello di marche conosciute, specializzate in articoli per gli animali. Tra i marchi più affidabili e rinomati ci sono i soffiatori per cani Zooplus, Shelandy o Amzdeal, i modelli di Arcaplanet o quelli prodotti da Zephir, tutti molto validi.

Se invece cercate un soffiatore per cani al miglior prezzo che concili qualità e convenienza, potete selezionare quello più giusto per le vostre esigenze in negozi specializzati o anche su Amazon, stando ben attenti a scheda tecnica e recensioni.

Perché utilizzare un soffiatore per cani

Il primo valido motivo per acquistare un soffiatore per cani è che è un asciugatore specifico pensato appositamente per loro. A differenza del comune phon, che utilizziamo tutti i giorni per i nostri capelli, ha una temperatura facilmente sopportabile dai cani, è più rapido grazie al getto d'aria più forte e soprattutto più silenzioso.

Il soffiatore per cani è la soluzione più indicata per chi non ha molto tempo a disposizione per portare il cane da un professionista a fare la toelettatura, con una certa frequenza.

Inoltre è perfetto se siete soliti fargli il bagno a casa o in caso di pioggia, capita davvero spesso di portare il cane in giro a fare una passeggiata durante le giornate di pioggia e che il pelo si bagni durante il rientro a casa. In queste situazioni di emergenza potrebbe essere necessario un lavaggio improvviso o un'asciugatura rapida per evitare che resti bagnato troppo a lungo.

Sarà ancor più utile se il vostro amico a quattro zampe ha un pelo medio lungo, in questo caso l'utilizzo di un semplice asciugamani non sarebbe sufficiente per un'asciugatura rapida.