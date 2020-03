L'Italia è una totale zona rossa all'interno della quale la mobilità è limitata e alle persone è richiesto di stare a casa per evitare l'ulteriore diffusione del coronavirus nel paese. Con il decreto firmato dal premier Conte nella serata di ieri vengono quindi estese le restrizioni previste per le zone arancioni a tutto il Paese fino al 3 aprile. Gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità di lavoro o di salute ed è fondamentale seguire le raccomandazioni dei medici e dello stesso Conte: stare a casa per evitare di contagiarsi e contagiare gli altri. Anche per riconoscere subito i primi sintomi della malattia e riuscire a seguire l'iter previsto dalle autorità, come indicato da un vademecum rilasciato dall'Istituto Superiore di Sanità.

Si tratta di 8 punti nati per rispondere alle domande che in molti si stanno facendo in queste ore: come riconoscere i sintomi del coronavirus, cosa fare in caso di febbre, chi chiamare e come spostarsi. Informazioni forse banali, ma che chiaramente non tutti hanno ancora ben compreso e che quindi è giusto riportare in un documento di facile comprensione. Di seguito il vademecum dell'Istituto Superiore di Sanità: