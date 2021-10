Anche la Regina Elisabetta è stanca del “bla, bla, bla” sul clima: “Parlano ma non agiscono” “È davvero irritante quando parlano ma non agiscono”. La Regina Elisabetta è diventata protagonista di un piccolo fuorionda che sta facendo il giro del web: parlando alla duchessa di Cornovaglia e alla presidente del Parlamento del Galles, la Regina si è lasciata andare a uno sfogo contro i leader mondiali sul loro impegno per il Cop26, il vertice sul clima che si svolgerà a fine mese.

A cura di Marco Paretti

È un curioso fuorionda della Regina Elisabetta quello registrato nelle ultime ore all'apertura dell'Assemblea gallese a Cardiff. Intenta a parlare con la duchessa di Cornovaglia, Camilla, e con la presidente del Parlamento del Galles, Elin Jones, la Regina si è lasciata andare a uno sfogo riguardante il Cop26, il vertice sul clima che si svolgerà a fine mese a Glasgow. "È davvero irritante quando parlano ma non agiscono” ha commentato Elisabetta, lamentandosi del fatto di non sapere ancora chi sarà presente all'incontro. Una critica velata che ricorda quella fatta da Greta Thunberg poche settimane fa, quando con il mantra "bla, bla, bla" aveva criticato la mancanza di azioni concrete da parte dei leader mondiali.

"Straordinario, vero? Sto sentendo di tutto sulla Cop26, ma non so ancora chi sta arrivando" si sente dire dalla Regina Elisabetta nei video che hanno ripreso la scena. "Sappiamo soltanto chi non verrà. È davvero irritante quando parlano ma non agiscono". Un'idea sostenuta anche da Elin Jones, che risponde: "Esatto. È il momento di fare e di seguire quello che ha detto suo nipote William, che non ha senso andare nello spazio perché dobbiamo salvare la Terra". Qui il riferimento è a un'intervista rilasciata dal Principe William alla BBC dove criticava, senza citarli, gli sforzi di Elon Musk e Jeff Bezos nel turismo spaziale.

"Sì, ho letto" risponde la Regina Elisabetta, chiudendo un fuorionda che sta facendo il giro del web. Una viralità dovuta anche al parallelismo che qualcuno ha fatto con le frasi di Greta Thunberg, l'attivista che qualche settimana fa a Milano ha nuovamente criticato i leader mondiali per la mancanza di azioni concrete. "Invitano i giovani a incontri come questo per far vedere che li ascoltano, ma non è vero e non lo faranno" aveva spiegato all'incontro. “Ricostruisci meglio, etc, etc. Economia verde, etc, etc. Zero netto entro il 2050. Bla, bla, bla". Frasi che sono poi riecheggiate nelle parole di Elisabetta, una inaspettata alleata nella lotta ai cambiamenti climatici.