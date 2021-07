SpongeBob e Patrick esistono davvero: la foto virale di una spugna accanto a una stella marina Individuato sul fondale a 200 miglia a est di New York, il particolare duo è stato avvistato da un veicolo operato da remoto. Si tratta di una spugna Hertwigia e di una stella Chondraster, che nel corso dell’esplorazione hanno stupito gli scienziati anche per l’associazione con il cartone animato.

A cura di Marco Paretti

SpongeBob rappresenta di certo uno dei cartoni animati più apprezzati a livello globale. La serie, ambientata sul fondale marino, narra le avventure della spugna di mare SpongeBob e del suo amico Patrick, una stella marina. Tanto è il successo della serie che anche un gruppo di scienziati, quando si sono trovati davanti alla scena di questa immagine, non hanno potuto fare a meno di fotografarla: sulle pareti di una montagna sottomarina hanno trovato una spugna gialla adagiata accanto a una piccola stella marina rossa. "Normalmente evito questi riferimenti, ma wow: i veri SpongeBob e Patrick" ha scritto Christopher Mah, uno scienziato della National Oceanic and Atmospheric Administration.

Individuato sul fondale a 200 miglia a est di New York, il particolare duo è stato avvistato da un veicolo operato da remoto e inviato proprio dalla NOAA. Si tratta di una spugna Hertwigia e di una stella Chondraster, che nel corso dell'esplorazione hanno stupito gli scienziati non solo per l'associazione con il cartone animato ma anche per i colori, soprattutto il giallo della spugna, inusuale per il fondale marino. La stella rossa, invece, ha cinque "braccia" rivestite di ventose che le consentono di muoversi attraverso il fondale e di attaccarsi a rocce e altri organismi.

L'idea del cartone e dell'amicizia tra SpongeBob e Patrick, però, potrebbe confondere qualcuno sulla realtà dei fatti: la foto non mostra due amici marini, anzi. Le stelle marine sono carnivore e, una volta raggiunta la preda, estendono il loro stomaco fuori dalla bocca e utilizzano particolari enzimi per distruggere e digerire le loro prede. Le spugne marine sono tra i cibi preferiti di questi animali, quindi quello ritratto nella foto era tutt'altro che un ritrovo in amicizia: la stella si stava avvicinando alla spugna per cibarsi. "L'adattamento di Netflix sembra bello" ha commentato ironicamente un utente di Twitter alla foto.