L'Agenzia di stampa russa TASS ha annunciato che sette lavoratori di un allevamento di pollame nel Sud del Russia sono stati contagiati dal virus dell’influenza aviaria H5N8. Si tratta dei primi casi umani noti al mondo ad aver contratto questa forma influenzale.

“Gli scienziati del Vector Center hanno isolato il materiale genetico di questo tipo di influenza aviaria in sette lavoratori di un allevamento di pollame nel sud della Federazione Russa, dove è stato registrato un focolaio nella popolazione di uccelli nel dicembre 2020”, ha dichiarato la dottoressa Anna Popova, a capo del servizio federale Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing.

