I vaccini anti Covid sono estremamente efficaci nel proteggere dal ricovero in ospedale causato dalle varianti di preoccupazione del coronavirus SARS-CoV-2. Nello specifico, è stato determinato che il vaccino ChAdOx1/Vaxzevria di AstraZeneca e il BNT162b2/Comirnaty di Pfizer-BioNTech hanno un'efficacia superiore al 90 percento nel proteggere dall'ospedalizzazione per infezione da variante Alfa (ex inglese, B.1.1.7) e da variante Delta (ex seconda indiana, B.1.617.2).

A calcolare l'efficacia dei vaccini anti Covid è stato un team di ricerca britannico guidato da scienziati della Public Health England (PHE) di Londra, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi della School of Hygiene and Tropical Medicine, dell'Imperial College di Londra, dell'Università di Oxford e del Guys and St Thomas’s Hospital NHS Trust. Gli scienziati, coordinati dalla professoressa Julia Stowe, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver messo in relazione tutti i casi di COVID-19 registrati nell'Emergency Care Dataset o ECDS (gli accessi al pronto soccorso) tra il 12 aprile e il 4 giugno 2021 con i tassi di vaccinazione dei pazienti e il sequenziamento genomico dei loro campioni virali, necessario per determinare la variante responsabile della malattia.

Incrociando tutti i dati è emerso che una sola dose di Pfizer ha un'efficacia del 83 percento contro l'ospedalizzazione da variante Alfa e del 94 percento contro quella da variante Delta. Con due dosi l'efficacia sale al 95 percento contro la prima e al 96 percento contro la seconda. Per quanto concerne il vaccino di AstraZeneca, una sola dose ha un'efficacia contro il ricovero in ospedale da variante Alfa del 76 percento e del 71 percento contro quello da variante Delta. Con due dosi di Vaxzevria la protezione sale all'86 percento contro la prima e al 92 percento contro la seconda. In linea generale, i vaccini anti Covid hanno un'efficacia superiore al 90 percento contro il ricovero in ospedale da varianti.

“Questa è una notizia eccellente sui vaccini e sulla loro efficacia nel mondo reale contro la variante Delta del virus SARS-CoV-2”, ha dichiarato il dottor Peter English, specialista in malattie trasmissibili. “Con oltre 14.000 casi sintomatici, 166 dei quali sono stati ricoverati in ospedale, ciò fornisce prove di buona qualità dell'efficacia nel mondo reale. L'efficacia non è sorprendente: sappiamo che i vaccini sono generalmente sempre più efficaci nel prevenire malattie più gravi. Tuttavia, è estremamente rassicurante vedere che l'efficacia dei vaccini contro l'ospedalizzazione da variante Delta è così vicina all'efficacia contro l'Alfa e le varianti originali, e oltre il 90% dopo due dosi, per entrambi i vaccini”, ha aggiunto l'esperto.

“Questi risultati estremamente importanti confermano che i vaccini offrono una protezione significativa contro l'ospedalizzazione della variante Delta. I vaccini sono lo strumento più importante che abbiamo contro la COVID-19. Migliaia di vite sono già state salvate grazie a loro”, ha affermato la professoressa Mary Ramsay, Head of Immunisation della PHE. “È assolutamente vitale ottenere entrambe le dosi non appena vengono offerte, per ottenere la massima protezione contro tutte le varianti esistenti ed emergenti”, ha chiosato la scienziata.

In precedenza un'altra indagine della PHE aveva dimostrato che una sola dose di vaccino ha un'efficacia minore del 17 percento nel prevenire l'infezione sintomatica da variante Delta rispetto a quella da variante Alfa, mentre tale differenza è sostanzialmente ridotta con le due dosi. I dati della nuova ricerca, che non sono stati ancora sottoposti a revisione paritaria, sono consultabili online nel database online di khub.net.