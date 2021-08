Le rare trombosi associate al vaccino Astrazeneca hanno un alto tasso di mortalità Lo rivelano i dati di un nuovo studio britannico che ha riscontrato una più alta mortalità in presenza di bassa conta piastrinica ed emorragia cerebrale: “Di solito si manifesta da 5 a 30 giorni dopo la vaccinazione, colpendo spesso soggetti giovani e sani”.

A cura di Valeria Aiello

Anche se molto rari, i casi di trombosi nelle persone che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid di Astrazeneca comportano un alto rischio di morte. È quanto emerge da un nuovo studio condotto dai ricercatori britannici su 220 pazienti con trombocitopenia trombotica immune indotta da vaccino (VITT) confermata o sospetta che si sono presentati negli ospedali del Regno Unito tra il 22 marzo e il 6 giugno 2021.

Gli studiosi hanno esaminato segni e sintomi della condizione, i fattori di rischio, il trattamento e gli esiti di questa grave reazione avversa al vaccino, evidenziando che si tratta di un evento molto raro. Tuttavia, anche se in numero estremamente ridotto (1 caso ogni 50.000 vaccinazioni), la formazione di coaguli di sangue è associata a un’elevata mortalità, in particolare nei pazienti con basso numero di piastrine ed emorragia intracranica. “Il nostro studio – spiegano gli autori dell’analisi – mostra che la VITT di solito si manifesta da 5 a 30 giorni dopo la vaccinazione, colpendo spesso soggetti giovani, altrimenti sani ed è associata a un’elevata mortalità”.

I risultati della ricerca, pubblicati sul New England Journal of Medicine, indicano che la mortalità complessiva è stata del 22%, e che questo rischio di morte aumenta fino al 73% nei pazienti con conta piastrinica molto bassa e sanguinamento cerebrale. Sebbene simile a una condizione a volte riportata in seguito al trattamento con eparina per fluidificare il sangue, la VITT sembra essere “più aggressiva di quella di cui avevamo esperienza” ha affermato Sue Pavord, consulente ematologa presso l’HHS Foundation Trust degli ospedali dell’Università di Oxford e autrice principale dello studio.

Leggi anche Le rare trombosi dopo il vaccino Covid sono prevenibili con una nuova terapia precoce

Nei 220 casi di VITT analizzati, l’età variava dai 18 a 79 anni, con una mediana di 48 anni. Circa l’85% dei pazienti aveva meno di 60 anni, nonostante nel periodo di analisi il vaccino fosse somministrato principalmente alla popolazione anziana. “La natura estesa degli eventi trombotici è stata notevole e spesso ha coinvolto contemporaneamente più letti vascolari e la circolazione sia venosa sia arteriosa – hanno aggiunto i ricercatori – . Sebbene le trombosi venose cerebrali dominassero la presentazione clinica, erano comuni anche la trombosi venosa profonda e l’embolia polmonare, la trombosi della vena porta e splancnica ed eventi arteriosi che interessavano il sistema vascolare periferico e le arterie miocardiche e cerebrali”.