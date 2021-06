La diffusione della variante Delta spaventa il mondo. Identificata per la prima volta in India alla fine del 2020, la variante più contagiosa del coronavirus sta rapidamente conquistando terreno, facendosi strada da un continente all’altro. In Europa è diffusa soprattutto in Gran Bretagna, dove è responsabile dell’aumento dei contagi di questi giorni, e anche a Israele, il Paese che per primo aveva cantato vittoria contro il virus grazie a una rapidissima campagna di immunizzazione, la ripresa delle infezioni legate alla variante Delta ha convinto il governo a reintrodurre l’obbligo delle mascherine al chiuso dopo averlo abolito soltanto 10 giorni prima.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la variante Delta è presente in almeno 80 Paesi, inclusi gli Stati Uniti, dove la prevalenza è raddoppiata nelle ultime due settimane. “È attualmente la più grande minaccia al nostro tentativo di eliminare il virus” ha affermato Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive (NIAID) e consigliere della Casa Bianca per l’emergenza Covid-19. Anche l’OMS, preoccupata dall’ondata globale di casi, la scorsa settimana ha ribadito a tutti, compresi i vaccinati, di indossare le mascherine per contrastare la diffusione del virus.

La raccomandazione è stata raccolta dalle autorità sanitarie della contea di Los Angeles che hanno chiesto ai residenti di indossare di nuovo le mascherine al chiuso, nei luoghi pubblici, indipendentemente dallo stato di immunizzazione. “Con l’aumento della diffusione della variante Delta altamente trasmissibile – precisa il Dipartimento di sanità pubblica della contea – raccomandiamo vivamente alle persone di indossare le mascherine al chiuso, in ambienti come negozi di alimentari o negozi al dettaglio, teatri, centri di intrattenimento per famiglie e nei luoghi di lavoro, come misura precauzionale”.

“Fino a quando non capiremo meglio come e a chi si sta diffondendo la variante Delta, tutti dovrebbero concentrarsi sulla massima protezione” precisano le autorità sanitarie, chiarendo che si tratta di una misura necessaria a causa dell’aumento dei casi legato alla variante Delta e del numero ancora elevato di residenti non vaccinati.

Al momento, poco meno del 50% dei californiani ha completato il ciclo vaccinale e circa il 60% ha ricevuto almeno una dose. “Sebbene il numero di test positivi sia ancora inferiore all’1% nella contea di Los Angeles, il tasso di infezioni è aumentato gradualmente – ha affermato Barbara Ferrer, direttrice del Dipartimento di Sanità pubblica della contea – e c’è stato un aumento del numero di reinfezioni tra i residenti che in precedenza hanno contratto la malattia e che non sono stati vaccinati”. D’altra parte, le autorità sanitarie di Chicago e New York hanno dichiarato che non rivedranno le norme che regolano l’uso delle mascherine.

Negli Usa, la raccomandazione era stata revocata lo scorso maggio dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sulla base degli studi che hanno indicato come improbabile che le persone completamente vaccinate contraggano l’infezione, anche asintomatica. L'Agenzia federale non aveva però previsto di trovarsi davanti a una situazione in cui si sarebbe raccomandato nuovamente di indossarle per contrastare la diffusione di una variante fino al 60% più trasmissibile rispetto alla variante Alfa (ex inglese). Non confortano neanche le notizie che arrivano dall’Australia, dove un cluster vicino Sydney si sarebbe originato da un fugace incontro tra due non vaccinati e senza mascherina, che si sono incrociati per 5-10 secondi in un centro commerciale.

“L’uso delle mascherine negli luoghi pubblici deve continuare, anche dopo la vaccinazione, fino a quando non potremo vaccinare tutti o avremo un nuovo vaccino più efficace contro la trasmissione della variante Delta” ha commentato Ravindra Gupta, virologo dell’Università di Cambridge nel Regno Unito.