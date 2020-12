in foto: La fiala del vaccino di Pfizer–BioNTech somministrato alla signora Margaret Keenan. Credit: Science Museum Group Collection

Martedì 8 dicembre 2020 è una data che resterà impressa nei libri di storia. Quel giorno, infatti, la signora Margaret Keenan – 90 anni – si è sottoposta alla prima vaccinazione anti COVID in Occidente al di fuori di uno studio clinico. Alla donna è stata somministrata la prima dose del “BNT162b2”, vaccino messo a punto dal colosso farmaceutico americano Pfizer in stretta collaborazione con l'azienda biotecnologica tedesca BioNTech. Pochi giorni prima aveva ottenuto l'approvazione per l'uso d'emergenza nel Regno Unito, cui è seguita quella della Food and Drug Administration (FDA) americana e presto dovrebbe seguire anche quella dell'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, che darà il via libera alla campagna vaccinale in tutti e 27 i Paesi dell'Unione Europea. Ma il volto sorridente della signora Keenan, che ha considerato la vaccinazione “il più bel regalo di compleanno che potesse mai ricevere”, come indicato, resterà scolpito nella storia dell'umanità. La fiala del vaccino e la siringa utilizzate dagli operatori sanitari per trattare l'anziana nordirlandese, infatti, sono finite nella Collezione del Museo della Scienza, che sta già approntando una mostra sulla pandemia che ha sconvolto il mondo intero.

I due cimeli saranno esposti al pubblico già a partire dall'inizio del prossimo anno nel cuore di un evento chiamato “Medicine: The Wellcome Galleries”, che si terrà presso il Museo di South Kensington a Londra. L'organizzazione britannica sta mettendo a punto un'iniziativa specifica chiamata “COVID-19 Collecting project”, attraverso la quale si stanno acquisendo oggetti di varia natura che raccontano la storia nella lotta al coronavirus SARS-CoV-2. Della collezione museale faranno parte ventilatori meccanici, tamponi rinofaringei somministrati dal National Health Service (NHS), prototipi di tecnologia medicale sviluppati espressamente per combattere la COVID-19 (l'infezione scatenata dal patogeno emerso in Cina), mascherine di comunità fatte in casa, insegne con indicate le restrizioni da rispettare, messaggi che invitano a "restare a casa" e molto altro ancora. Non mancheranno anche opere d'arte ad hoc. La fiala e la siringa del primo vaccino rappresenteranno l'ultimo pezzo della mostra, come a indicare che si è innanzi a un punto di svolta nella storia della tragica pandemia. Basti pensare che nel momento in cui stiamo scrivendo, sulla base della mappa interattiva dell'Università Johns Hopkins, il coronavirus ha tolto la vita a oltre 1,6 milioni di persone in tutto il mondo (tra le quali oltre 66mila italiani).

Normalmente oggetti come una fiala e una siringa di una vaccinazione finirebbero direttamente in un contenitore di rifiuti speciali-biologici, ma grazie alla collaborazione con la dottoressa Emily Lawson e col professor Stephen Powis, rispettivamente responsabile del vaccino per il National Health Service e direttore medico nazionale dell'NHS Inghilterra, è stato possibile recuperare i due oggetti e consegnarli agli addetti dello Science Museum Group. “In qualità di scienziata che ha visitato con trepidazione il museo della scienza da giovane, sono lieta che questi articoli del NHS e i primi al mondo saranno ospitati qui, documentando giustamente il momento storico per le generazioni a venire”, ha dichiarato in un comunicato stampa la dottoressa Lawson. I visitatori della mostra potranno avere uno sguardo anche sulla storia della vaccinazione in generale, su come essa abbia aiutato a combattere diverse malattie infettive.