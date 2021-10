Dipinto a olio o vera foto di un cane: l’incredibile illusione ottica diventa virale Sul popolare social network Reddit il post di un utente ha conquistato oltre 93mila “like” e centinaia di commenti per la peculiarità dell’immagine condivisa. Molti utenti, infatti, non riescono a capire se il cane in primo piano sia stato fotografato oppure se si tratti di un antico e dettagliato dipinto a olio.

A cura di Andrea Centini

Credit: Reddit/Phatwalda

Tra le immagini e i video che diventano rapidamente virali sul web vi sono quelli dedicati alle illusioni ottiche, alcune delle quali davvero sorprendenti. La 3D Schröder Staircase e la freccia del docente di matematica Kokichi Sugihara, l'immagine che perde i suoi colori a causa dell'Effetto Toxler e il quadrato che cambia tonalità dello psicologo Akiyoshi Kitaoka sono tutti esempi che hanno raggiunto la celebrità sul web. Ma la nuova illusione ottica che sta macinando decine di migliaia di visualizzazioni sui social network si basa su presupposti completamenti diversi; non è stata infatti creata col proposito di far “impazzire” il nostro cervello, bensì è frutto della totale casualità e per questo particolarmente affascinante. L'immagine che vedete in copertina sembra infatti un antico dipinto a olio dedicato a un cane, ma in realtà si tratta di una fotografia scattata in tempi recenti e in particolari condizioni di illuminazione, non ritoccata con filtri o interventi di post produzione con programmi di fotoritocco.

Lo scatto del cane è stato condiviso nei giorni scorsi sul popolare social network Reddit dall'utente Phatwalda, che ha corredato il suo post con il seguente commento: “Ho scattato una foto del mio cane attraverso il vetro di una finestra che sembra un vecchio dipinto”. Potete leggere il post originale – che al momento ha ricevuto oltre 93mila apprezzamenti e 645 commenti – cliccando sul seguente link. Ciò che rende davvero straordinaria questa fotografia e l'insieme dei dettagli che richiamano fortemente un dipinto a olio; oltre alla struttura della finestra che ricorda una vera e propria cornice, il contrasto tra lo sfondo nero e il soggetto in primo piano, ben illuminato e caratterizzato da colori vividi, si traduce nella mancanza di profondità tipica di alcune antiche opere d'arte. Il risultato finale è così sorprendente che in molti per diversi secondi hanno davvero creduto di trovarsi innanzi a un dipinto.

A tradire la vera natura dell'immagine vi sono alcuni dettagli all'interno della “cornice”, come il divano di pelle nera su cui il cane poggia con le zampe posteriori, così come altri elementi della finestra e dei riflessi nella parte superiore. L'illusione ottica è legata alla particolare illuminazione e al gioco di luce di due finestre, che hanno donato una “finitura opaca” a tutto ciò che circonda il piccolo cagnolino. Come affermato dall'autore dello scatto nei post successivi, il suo adorato cane – un incrocio tra più razze (Chihuahua, Pinscher nano e Boston terrier) – è purtroppo deceduto a soli quattro anni a causa di un cancro. La prima diagnosi fu alle ossa di una zampa e i veterinari decisero di amputargliela per salvarlo, tuttavia successivamente si scoprì che le metastasi avevano invaso anche i polmoni e quando le sue condizioni di salute si aggravarono si deciso di sopprimerlo. "Questo dolce cane è morto giovane di cancro…e questa foto racchiude perfettamente la sua anima. Sono così felice che vi piaccia", ha scritto Phatwalda. "Oggi sono basito e, francamente, profondamente commosso che così tante persone apprezzino questa foto e il mio dolce cane", ha proseguito l'autore dello scatto, sorpreso dall'incredibile successo riscosso della sua involontaria illusione ottica.