Tornare sui banchi con serenità Ricomincia la scuola e di nuovo si torna a parlare di salute e igiene collettiva per il bene del singolo e dei tanti. Il progetto di Napisan “Igiene Insieme” sta coinvolgendo 8.000 scuole ed oltre 1.000.000 di studenti che beneficiano degli stimoli del progetto per una corretta educazione alla convivenza sicura. Il progetto, infatti, sostiene docenti e famiglie nel contrastare il contagio e insegnare in modo gentile e divertente a prendersi cura di sé.

A cura di Ciaopeople Studios

Tra qualche incertezza e qualche ostacolo, saranno milioni gli studenti che a settembre sentiranno la campanella suonare per l’inizio delle lezioni. Un ritorno senza dubbio meno incerto rispetto a quello del 2020, ma che rimane comunque “annebbiato” dagli effetti a lungo termine della pandemia. Le famiglie sono passate dalla preoccupazione per i testi scolastici, l’acquisto del materiale e la frenesia che accompagna ogni nuovo inizio, alla preoccupazione per mascherine, gel e tamponi rapidi. Su ogni classe, poi, aleggia l’incertezza degli stop&go che hanno intervallato l’anno scolastico che ci siamo lasciati alle spalle.

“Igiene Insieme”: imparare divertendosi

Proprio per aiutare le famiglie a ritrovare la giusta serenità e per sostenere i docenti ad assicurare l’igiene in classe, l’anno scorso è nato il progetto “Igiene Insieme”, che Napisan ha ideato grazie alla collaborazione con alcuni partner di eccellenza come l’Università Vita-Salute San Raffaele e La Fabbrica – nella convinzione che la scuola sia uno dei primi luoghi di formazione alla vita sociale. In questo senso, rappresenta un vero e proprio luogo strategico per insegnare buone pratiche di igiene e convivenza “esportabili” anche a casa e dove imparare ad avere rispetto della collettività. Perché l’igiene e i comportamenti corretti non sono mai questioni private.

Una diffusione “a macchia d’olio”

Il progetto “Igiene Insieme” ha quindi voluto rivolgersi ai docenti e ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria, attraverso un metodo gentile e gioioso, in questo viaggio verso una corretta e consapevole pratica igienica. Napisan ha coinvolto tra settembre e dicembre 2020 ben 5.000 scuole e oltre 700.000 studenti. Per il 2021, la stima è di arrivare a raggiungere 8.000 istituti – per una percentuale che sfiora il 50% del totale nazionale, se si prendono in considerazione le primarie (circa 17.000 in Italia): una partecipazione straordinaria in termini di obiettivi e di risultati.

I risultati del progetto? Entusiasmanti

Secondo una ricerca promossa da La Fabbrica, che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 docenti, il feedback di questo progetto è stato molto positivo. I docenti si sono sentiti sostenuti nel compito difficile di formarsi e formare gli alunni nel migliore dei modi. I prodotti per l’igiene forniti alle scuole sono stati graditi da quasi il 95% degli intervistati, mentre per il 91% i materiali educativi erano chiari per i bambini e apprezzati dal 90% di loro. Ma sono stati i risultati effettivi sui bambini a colpire maggiormente. Secondo il 70,3% dei docenti intervistati i bambini sono migliorati nell’attenzione a nella cura dell’igiene personale, sia nell’igienizzazione e nel lavaggio delle mani che in quella dei banchi. Solo l’1,2% dei docenti ha affermato di non aver rilevato significativi cambiamenti nei bambini. Anche le famiglie sono rimaste soddisfatte di questo progetto nel 95% dei casi.

Settembre 2021: la ripartenza

Ma Napisan ha voluto fare ancora di più. Ha organizzato un concorso – al quale hanno partecipato 421 scuole, 773 classi, per 476 progetti e 866 elaborati – per vedere in concreto come le classi avessero interiorizzato il kit informativo: ha messo in palio il premio l’Aula del Futuro, uno spazio innovativo progettato dallo studio Stefano Boeri Interiors per creare un ambiente di apprendimento stimolante ed efficace nel rispetto delle regole di igiene. L’obiettivo è superare i modelli del passato tipici della lezione frontale, per offrire un luogo versatile e flessibile dove si possa insegnare con metodi innovativi, grazie a pareti mobili, arredi modulari e sistemi tecnologici avanzati. Il premio è stato vinto dal progetto “Tieni giù le mani dal virus!” della Scuola Primaria I.C. Barozzi Beltrami di Rozzano, che per prima sperimenterà l’uso di questa aula innovativa. Ora, Napisan vuole raggiungere quelle scuole che non hanno ancora partecipato all’iniziativa: “Igiene Insieme” continua anche quest’anno a sostenere e incentivare a corretti comportamenti di igiene, questione che fa parte sempre della nostra vita.

Per iscriversi e avere tutte le informazioni è possibile consultare il sito web www.igieneinsieme.it, chiamare il numero verde de La Fabbrica (800.412.122) oppure scrivere all’indirizzo email igieneinsieme@lafabbrica.net.