Il Nobel per la Fisica 2020 è stato a assegnato agli scienziati Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez, per le scoperte sulla formazione dei buchi neri (il primo) e sull'esistenza di un oggetto compatto supermassiccio al centro della nostra galassia (gli altri due), Sagittarius A*. Il prestigioso riconoscimento, annunciato con un po' di ritardo durante una conferenza stampa tenutasi a Solna, è stato deciso dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze, le cui commissioni decretano ogni anno i vincitori del Nobel per la Fisica e per la Chimica. Quello per la Fisiologia o la Medicina, assegnato ieri ai virologi Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per le scoperte sul virus dell'epatite C, viene invece stabilito da una commissione specifica (chiamata The Nobel Assembly) dell'Istituto Karolinska di Stoccolma, uno dei centri di ricerca più autorevoli al mondo. Lo scorso anno il Nobel per la Fisica era stato vinto da tre astronomi.

Come spesso accade, i premi Nobel vengono assegnati a più scienziati contemporaneamente, anche coinvolti in ricerche differenti – seppur affini – come avvenuto quest'anno. Il primo dei tre, Sir Roger Penrose, matematico, fisico e cosmologo britannico che ha lavorato a lungo con Stephen Hawking all'Università di Cambridge, ha dimostrato che i buchi neri possono formarsi realmente come conseguenza diretta della Teoria della Relatività, messa a punto dall'illustre Albert Einstein.