La sera di giovedì 24 giugno potremo ammirare nel cielo la spettacolare Superluna Fragola, la prima Luna Piena della stagione estiva e l'ultima Superluna dell'anno. Il termine Superluna, lo ricordiamo, non è scientifico, ma viene utilizzato “popolarmente” per riferirsi a tutti i pleniluni che si verificano in concomitanza col perigeo, la distanza minima della Luna dalla Terra. Poiché non c'è concordanza tra gli esperti nel definire esattamente quando si verifica o meno una Superluna, quella di giugno 2021 per alcuni è solo una “normale” Luna Piena, per altri, invece, saremo innanzi all'ultima Superluna del 2021. Uno dei criteri per definire il concetto, ad esempio, prevede che tutte le lune piene che si verificano a una distanza pari o inferiore a 363mila chilometri dalla Terra sono superlune; poiché il plenilunio di giugno si verificherà a 366mila chilometri, per chi sposa questa linea giovedì 24 non ci sarà alcuna Supeluna. Per altri vengono definite superlune sono tutte quelle che si verificano entro il 90 percento del massimo avvicinamento possibile alla Terra, pertanto in questo caso saremmo innanzi a una Superluna. Al netto di queste definizioni, la sera di giovedì 24 il cielo sarà impreziosito da un evento astronomico assolutamente imperdibile.

Quando vedere la Superluna Fragola

Il 24 giugno il satellite della Terra si leverà a Sud Est alle 20:55 ora di Roma, “abbracciata” dalla costellazione del Sagittario e sormontata da quella dell'Ofiuco. La fase di pienezza, come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), verrà raggiunta alle 20:40, quindi appena un quarto d'ora prima di palesarsi nei cieli del Centro Italia. A Milano, tuttavia, la Superluna Fragola sorgerà alle 21:24, mentre a Palermo alle 20:39, un minuto prima che il disco lunare raggiunga la massima luminosità. Poiché le superlune sono più vicine alla Terra, il satellite naturale appare leggermente più grande e brillante di un normale plenilunio, ma è necessario un occhio esperto per notare le differenze. Un dettaglio interessante della Superluna Fragola, così chiamata dai nativi americani algonchini per celebrare il (breve) raccolto delle fragole, risiede nel fatto che sarà la più “australe” di tutto il 2021. Ovvero la più bassa sulla volta celeste per noi dell'emisfero boreale. Basti pensare che a Roma, come specificato dall'astrofisico Gianluca Masi del Virtual Telescope Project, raggiungerà appena i 22° sopra l'orizzonte.

Come vedere la Superluna Fragola

La Luna Piena è uno spettacolo astronomico che si può apprezzare comodamente a occhio nudo affacciandosi dalla finestra di casa, ma spostarsi in un contesto più naturale rende l'osservazione ancor più suggestiva. A maggior ragione se si considera che il disco lunare appare ancora più grande quando è basso sull'orizzonte ed è possibile “paragonarlo” con le montagne, sebbene l'effetto ottico si ottenga anche con strutture di origine artificiale (come i palazzi). Con un buon binocolo, una fotocamera con teleobiettivo/superzoom o un telescopio è possibile ammirare i dettagli di maria, crateri e catene montuose del satellite della Terra, benché il momento migliore per osservarli non sia durante il plenilunio, troppo luminoso e quindi in grado di “cancellare” diversi dettagli sulla superficie lunare. Per chi non potesse ammirare lo spettacolo della Superluna Fragola dal vivo, il Virtual Telescope Project trasmetterà una diretta streaming da Roma a partire dalle 21 del 24 giugno, mostrando la Luna Piena mentre si erge sui monumenti della Città Eterna.