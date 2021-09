La seconda dose del vaccino Covid di Johnson & Johnson aumenta l’efficacia al 94% negli USA Una seconda dose del vaccino anti Covid di Johnson & Johnson eseguita a due mesi dalla prima ha aumentato l’efficacia contro la COVID-19 (moderata e grave) al 94 percento negli Stati Uniti. A livello globale l’incremento si attesta invece al 75 percento. Lo ha annunciato il colosso farmaceutico americano in un comunicato stampa, aggiungendo che i dati sono stati inviati alle principali autorità regolatorie per valutare eventuali, nuove strategie delle campagne vaccinali.

A cura di Andrea Centini

Un richiamo del vaccino anti COVID a singola dose di Johnson & Johnson eseguito a due mesi dalla prima aumenta l'efficacia fino al 94 percento contro la forma sintomatica della COVID-19, da moderata a critica. Il dato è relativo agli Stati Uniti, mentre a livello globale la protezione dall'infezione moderata/grave si è attestata al 75 percento. È quanto emerso dal nuovo studio di Fase 3 “ENSEMBLE 2” condotto dal colosso farmaceutico americano, i cui risultati sono stati appena annunciati in un comunicato stampa. Oltre all'efficacia del booster, è stata evidenziata anche quella della singola dose nel mondo reale, grazie ai dati della ricerca “Effectiveness of the Single-Dose Ad26.COV2.S COVID Vaccine” pubblicata sul database online MedrXiv, in attesa della revisione paritaria.

Per quanto concerne il richiamo, i ricercatori hanno osservato che la seconda dose effettuata a 56 giorni dalla prima ha determinato un aumento di anticorpi neutralizzanti nel sangue dei partecipanti dalle quattro alle sei volte. Come indicato, la protezione contro la forma sintomatica (moderata o grave) dell'infezione da coronavirus SARS-CoV-2 è stata del 94 percento negli Stati Uniti, mentre a livello globale è stata del 75 percento. L'efficacia delle due dosi del vaccino, messo a punto dagli scienziati di Janssen Pharmaceutica (affiliata a J&J) e del Beth Israel Deaconess Medical Center, è stata invece del 100 percento contro la morte per COVID-19.

“Il nostro vaccino a iniezione singola genera forti risposte immunitarie e memoria immunitaria di lunga durata. E, quando viene somministrato un richiamo del vaccino Johnson & Johnson COVID-19, la forza della protezione contro la COVID-19 aumenta ulteriormente”, ha dichiarato il professor Mathai Mammen, dirigente presso il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo Janssen. “È fondamentale dare la priorità alla protezione del maggior numero possibile di persone contro il ricovero in ospedale e la morte, data la continua diffusione della COVID-19. Un vaccino COVID-19 a iniezione singola che sia facile da usare, distribuire e gestire e che fornisca una protezione forte e duratura è fondamentale per vaccinare la popolazione globale”, gli ha fatto eco il dottor Paul Stoffels, responsabile scientifico presso Johnson & Johnson. “Allo stesso tempo, ora abbiamo generato prove che un colpo di richiamo aumenta ulteriormente la protezione contro la COVID-19 e si prevede che prolunghi significativamente la durata della protezione”, ha aggiunto lo scienziato. I risultati sono stati sottoposti alla Food&Drug Administration (FDA) americana, all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e ad altre autorità sanitarie al fine di valutare eventuali strategie di richiamo nei diversi Paesi.

Leggi anche Contro la variante Delta potrebbe servire un richiamo per il vaccino monodose di Johnson & Johnson

Come indicato, gli scienziati hanno mostrato anche l'efficacia della singola dose, com'è attualmente prevista la somministrazione standard del vaccino adenovirale. Mettendo a confronto i dati di 390mila soggetti vaccinati con quelli di 1,52 milioni non vaccinati tra marzo e luglio 2021, è stato determinato che il vaccino di Johnson & Johnson, negli Stati Uniti, ha un'efficacia del 79 percento contro la forma sintomatica della COVID-19 e dell'81 percento contro il ricovero in ospedale. I dati, sottolineano i ricercatori, sono paragonabili con quelli dello studio di Fase 3 ENSEMBLE. “Le nostre ampie prove nel mondo reale e gli studi di Fase 3 confermano che il vaccino Johnson & Johnson a iniezione singola fornisce una protezione forte e duratura contro i ricoveri correlati allA COVID-19. Inoltre, i dati dei nostri studi di Fase 3 confermano ulteriormente la protezione contro la morte correlata alla COVID-19”, ha chiosato il professor Mammen.