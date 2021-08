In Groenlandia piove dove non era mai accaduto prima L’evento meteorologico si è verificato lo scorso 14 agosto e si è protratto per diverse ore, alimentato da temperature che sulla vetta della calotta glaciale hanno superato lo zero per la terza volta in meno di un decennio.

A cura di Valeria Aiello

Per la prima volta in assoluto, le precipitazioni sulla vetta della calotta glaciale della Groenlandia sono cadute sotto forma di pioggia e non di neve. L’evento meteorologico si è verificato il 14 agosto e si è protratto per “diverse ore”, secondo quanto riportato dal National Snow and Ice Data Center (NSIDC), il centro di informazione e riferimento degli Stati Uniti, che segnala come per quest’area (72,58 ° N 38,46 ° W), che raggiunge i 3.216 metri di altitudine “non ci siano precedenti registrazioni di precipitazioni piovose”.

Durante il fine settimana, le temperature sulla vetta hanno superato lo zero per la terza volta in meno di un decennio. “Eventi di fusione precedenti nel record strumentale si sono verificati nel 1995, 2012 e 2019 e, prima di questi eventi, si ritiene che lo scioglimento delle carote di ghiaccio fosse assente da un evento di fine Ottocento”. L’aria calda che ha alimentato l’evento di pioggia estrema che ha scaricato 7 miliardi di tonnellate di acqua sulla calotta glaciale, portando alla perdita di una quantità di massa di ghiaccio che, nella sola giornata del 14 agosto, ha raggiunto il picco di 872.000 chilometri quadrati, una quantità sette volte superiore alla media giornaliera per questo periodo dell'anno. “Solo il 2012 e il 2021 hanno avuto più di un evento di fusione di 800.000 chilometri quadrati (309.000 miglia quadrate) di estensione, e l’evento del 14 agosto è stata l'ultima data per questa scala di estensione della fusione nel record satellitare”.

Dall’inizio del 2021, l’area totale di scioglimento superficiale (estensione totale di fusione) è di 21,3 milioni di chilometri quadrati, ben al di sopra della media 1981-2010 di 18,6 milioni di chilometri quadrati (7,2 milioni di miglia quadrate). Secondo i ricercatori, l’evento è l’ennesima prova dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla Groenlandia.

“Quello che sta succedendo non è semplicemente un decennio o due più caldi in un modello climatico itinerante – ha affermato alla CNN Ted Scambos, ricercatore senior presso il National Snow and Ice Data Center dell'Università del Colorado – . Quanto sta accadendo è senza precedenti”. “Negli ultimi 10 anni – gli fa eco Jennifer Mercer, responsabile del programma per l'Office of Polar Programs presso la National Science Foundation – si sono verificati crescenti eventi meteorologici tra cui scioglimento, forti venti e ora pioggia, al di fuori di ciò che è considerato normale. E questi sembrano verificarsi sempre più frequentemente”.

Lo scorso luglio, la calotta glaciale della Groenlandia ha subito un altro evento di scioglimento significativo, perdendo più di 8,5 miliardi di tonnellate di massa superficiale in un solo giorno, abbastanza da sommergere l’intero stato della Florida sotto 5 centimetri d’acqua. “Stiamo superando soglie che non si vedevano da millenni – ha precisato Scambos – , e francamente questo non cambierà finché non cambieremo quando stiamo facendo all’atmosfera”.

La calotta glaciale della Groenlandia contiene abbastanza acqua da far salire il livello dei mari di circa 6 metri e ha una grande influenza su meteo e sul clima. Il recente rapporto dell'IPCC ha avvertito che il superamento di 2 °C di riscaldamento globale innescherà il crollo di questa enorme calotta glaciale.