Il vaccino cinese Coronavac è efficace al 66% contro Covid-19 e all’87% contro la morte Lo indicano i dati di un ampio studio condotto in Cile, dove il siero della società biofarmaceutica Sinovac è impiegato nella campagna di vaccinazione di massa.

Funziona bene, soprattutto contro le malattie gravi. La conferma arriva da uno ampio studio condotto in Cile, dove i ricercatori hanno osservato un’efficacia del 66% contro la malattia sintomatica e del 87% contro ricoveri e decessi per il vaccino cinese Coronavac, uno dei sieri anti-Covid prodotto dalla società biofarmaceutica Sinovac e attualmente utilizzato nelle campagna di vaccinazione di massa in oltre 30 Paesi, Cina inclusa.

L’indagine, pubblicata sul New England Journal of Medicine, ha coinvolto 10,2 milioni persone completamente vaccinate con Coronavac tra il 2 febbraio e il 1 maggio 2020, confermando il potenziale emerso dai trial clinici in Brasile e Turchia ma che hanno restituito dati di efficacia differenti nei diversi Paesi.

“I nostri risultati – spiegano i ricercatori – suggeriscono che il vaccino Coronavac ha efficacemente prevenuto le forme sintomatiche di Covid-19, comprese la malattie gravi e la morte, un’osservazione coerente con i risultati degli studi clinici di fase 2 del vaccino”. In particolare, la pubblicazione mostra che a 14 giorni dalla seconda dose, il vaccino Coronavac ha un’efficacia del 65,9% nella prevenzione dei sintomi di Covid-19; dell'87,5% nel prevenire il ricovero; del 90,3% per prevenire il ricovero in terapia intensiva e del 86,3% per prevenire la morte per Covid-19.

Rafael Araos, responsabile dell’indagine e consigliere del Sottosegretariato della Sanità Pubblica del Ministero della Salute ha chiarito che lo studio è stato possibile grazie al gran numero di persone vaccinate in Cile e alla disponibilità di dati sanitari nel Paese” che ha permesso l’incrocio dei dati e l’analisi dell'efficacia del siero. “È sempre molto positivo pubblicare su prestigiosi media scientifici internazionali, perché chiude il processo di ricerca scientifica, ma questo articolo è ancora più rilevante perché corrobora l’efficacia della strategia di vaccinazione messa a punto dal nostro Paese”.