Il rover della NASA su Marte vede cose che nessuno ha mai visto prima Raschiando un piccolo pezzo di roccia per rimuovere lo strato superficiale, il veicolo spaziale Perseverance ha rivelato la presenza di possibili minerali nella roccia.

A cura di Valeria Aiello

La roccia marziana rivela la presenza di possibili minerali dopo che il rover Perseverance ha usato il suo strumento abrasivo per raschiare via lo strato superficiale / NASA

Concluso lo stop dovuto alla congiunzione solare, un periodo in cui il Sole si trova tra la Terra e Marte, interrompendo le comunicazioni della NASA con il rover Perseverance, il veicolo spaziale sbarcato sul Pianeta Rosso lo scorso febbraio ha ripreso la sua esplorazione, alla ricerca di segni di vita antica sul suolo marziano.

Uno degli obiettivi primari del rover è raccogliere campioni di roccia e terra che verranno recuperati in future missioni per essere spediti sulla Terra. Finora sono stati eseguiti due prelievi, soprannominati Montdenier e Montagnac, entrambi da una roccia che fa parte del cratere Jezero. Con l’aiuto del drone Ingenuity, il veicolo spaziale ha anche ispezionato un sito che si trova in un’area chiamata South Seitah, alla ricerca di nuove rocce da campionare.

Alcuni affioramenti rocciosi, in particolare, hanno colpito il team scientifico del rover sulla Terra, che hanno azionato il braccio robotico del veicolo spaziale per raschiare via alcuni strati superficiali e dare un’occhiata all’interno di queste rocce. “Rocce stratificate come questa si formano spesso nell’acqua e possono contenere indizi su com’era il loro ambiente – si legge in un post sull’account social del rover gestito dalla NASA – . Vediamo se questo potrà essere un altro buon posto per il campionamento di Marte”.

Dopo aver raschiato una di queste rocce, il rover ha inviato alcune immagini per mostrare cosa c’era sotto lo strato superficiale, rivelando quello che sembra essere uno stuolo di minerali e sedimenti granulosi. “Sbirciare all’interno per vedere qualcosa che nessuno ha mai visto. Ho abraso un piccolo pezzo di questa roccia e dare un’occhiata sotto la superficie. Mi sono concentrato sul mio prossimo obiettivo per il campionamento marziano” ha aggiunto l’account di Perseverance.

“Perseverance e il suo team hanno fatto molta strada negli ultimi 8 mesi di operazioni sulla superficie di Marte – ha scritto David Pedersen, co-investigatore dello strumento PIXL del rover presso la Technical University of Denmark, in un recente post sul blog di Perseverance – . Ora, fa parte della normale routine della missione per il rover raccogliere campioni di roccia ed eseguire rilevazioni di prossimità utilizzando gli strumenti montati all’estremità del suo braccio robotico”.

Il contenuto minerale delle rocce del cratere Jezero potrebbe permettere al team scientifico di ricostruire la storia dell’area, segnata da una remota attività vulcanica e periodi di acqua persistente. All’interno del cratere, circa 3,7 miliardi di anni fa, si trovava un lago che potrebbe aver agito come un’antica capsula del tempo, suggerendo agli scienziati come si sono formate le rocce e quale fosse il clima del pianeta in quel momento. Questo potrebbe fornire una visione d’insieme di com’erano il lago e il delta del suo fiume quando Marte era più caldo e umido, e potenzialmente abitabile.