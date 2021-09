I progressi della scienza sono vita in più 27 è il numero di anni in più che, grazie ai progressi della scienza medica, un essere umano ha “guadagnato” rispetto all’aspettativa di vita di poco più di un secolo fa – quando la media era di 55 anni. Oggi la durata e la qualità della vita sono migliorate concretamente: per educare i più giovani a continuare ad avere fiducia nelle nuove conquiste in ambito salute, a partecipare attivamente nel migliorare il mondo con il proprio comportamento e a farsi ambasciatori di messaggi positivi è nato Fattore J, un percorso di formazione che ha già coinvolto 12.000 studenti lo scorso anno scolastico e che sta per partire con la seconda edizione “nelle mani della scienza”, realizzato da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Janssen Italia.

Secondo una ricerca realizzata da Fondazione Mondo Digitale, con il supporto del Dipartimento di Economia politica e statistica della Università degli Studi di Siena, su 4.000 studenti tra i 14 e i 19 anni (tutti protagonisti della prima edizione di Fattore J), il 78% vorrebbe maggiore chiarezza e più capacità di ascolto e l’81% considera prioritario il ruolo della ricerca di nuovi vaccini e farmaci per superare l’emergenza sanitaria attuale. Sono dati che fanno riflettere e ben sperare che la scienza, continuando il suo viaggio di scoperta, troverà proprio nel meglio dei giovani di oggi i protagonisti del suo futuro.

Scienza e tecnologia: la soluzione a tanti problemi

La chiave di volta di queste nuove speranze risiede nella scienza, nell’innovazione e nella tecnologia che hanno accelerato esponenzialmente il cambiamento in atto. Pensiamo, per esempio, alle scoperte e agli avanzamenti degli ultimi decenni, che continuano la loro scalata verso la conoscenza e la soluzione di piccoli e grandi problemi. Pensiamo anche a quanto la comunicazione e la diffusione di informazioni siano diventate semplici grazie al web e ai social riuscendo a metterci in contatto con chiunque nel mondo e facilitando la condivisione di ogni tipo di messaggio.

Il ruolo della scienza: aiutarci a vivere meglio

Tuttavia, questa infodemia rende spesso difficile distinguere notizie vere e fake news che rischiano di diventare virtualmente indistinguibili. E quando questo avviene nell’ambito della salute, i risultati possono avere un impatto davvero dannoso per l’intera società. Lo spartiacque del vero e del falso deve avere una base solida a cui far riferimento: la scienza. La fiducia nel progresso scientifico è ciò che permette di guardare al futuro con ottimismo. E non può che essere così, visto che possiamo toccare con mano dove ci ha portato finora. Grazie anche alle scoperte nel campo medico oggi possiamo aspirare a un’età media di 82 anni, quando alla fine del diciannovesimo secolo si poteva, in media, arrivare a 55. 27 anni in più! Il vaccino contro la poliomielite, scoperto a metà del Novecento, quello contro il vaiolo, malattia ora completamente debellata, e via via fino ad arrivare alle terapie personalizzate che stanno aiutando a costruire un futuro senza le malattie del passato.

I giovani per un futuro migliore

E le energie dei giovani sono fondamentali per la costruzione di questi scenari futuri. Per questo motivo è stata lanciata un’iniziativa tutta dedicata a loro – perché possano sfruttare questi “27 anni in più” guadagnati grazie alla scienza per poter vivere al meglio e con intensità ogni giorno. Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, ha dato vita a una nuova edizione di Fattore J, il progetto di formazione per studenti tra i 14 e i 19 anni che ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di una corretta informazione scientifica e sulla scelta di comportamenti responsabili per il benessere e la salute di tutti. Nel nuovo anno scolastico, saranno tantissimi gli appuntamenti di formazione che coinvolgeranno 10.000 giovani in un percorso interattivo che li metterà a confronto con ricercatori, scienziati, esperti del settore salute e della comunicazione, associazioni di pazienti. Testimonianze e dialoghi si alterneranno a workshop pratici per imparare a individuare le fake news. Nel corso dell’anno ai partecipanti verranno forniti tutti gli strumenti per essere i fautori del cambiamento e ambasciatori di messaggi positivi. 13 associazioni pazienti coinvolte, 3 società scientifiche a patrocinare l’iniziativa e il Campus Biomedico di Roma come partner scientifico saranno al fianco di ragazze e ragazzi per la costruzione del primo Manifesto per la Salute del futuro. Perché è vero che la scienza ci indica la strada verso un futuro migliore, ma la fiducia che riponiamo in essa è il motore che ci permetterà di percorrerla.

Visita www.fattorej.org per iscrivere la tua scuola.