Dall’aquila impacciata ai pinguini “sexy”: ecco i finalisti dell’esilarante concorso fotografico Gli organizzatori del Comedy Wildlife Photography Awards hanno annunciato i 42 scatti finalisti del 2021. Si tratta del più divertente e famoso concorso di fotografia naturalistica al mondo, nel quale vengono premiati gli scatti più spassosi, grotteschi e curiosi che coinvolgono gli animali in natura. I vincitori saranno annunciati il 22 ottobre.

A cura di Andrea Centini

Credit: Chee Kee Teo/ Comedywildlifephoto.com

Di concorsi fotografici dedicati alla natura e agli animali ce ne sono moltissimi, ma tra i più amati e autorevoli al mondo vi è sicuramente il Comedy Wildlife Photography Awards. In parole semplici, si tratta di un concorso dedicato alle foto che ritraggono gli animali nelle pose e nelle situazioni più esilaranti, buffe e “imbarazzanti”. L'obiettivo ultimo è quello di promuovere la tutela e la conservazione della natura, attraverso la divulgazione di immagini stravaganti – molte diventano meme di successo in un istante – ma in grado di esaltare e trasmettere la straordinaria bellezza della biodiversità che ci circonda. Gli organizzatori del Comedy Wildlife Photography Awards hanno appena annunciato i 42 scatti finalisti per il 2021, i cui vincitori nelle diverse categorie saranno annunciati il 22 ottobre. Il pubblico da casa potrà votare il proprio scatto preferito da questo link: ci sarà tempo fino a martedì 12 ottobre.

Quest'anno, come sottolineato da Paul Joynson-Hicks, uno dei co-fondatori dell'irriverente concorso fotografico, sono state caricate sui database tantissime fotografie di elevata qualità, sintomo della fama che il Comedy Wildlife Photography Awards sta acquisendo anno dopo anno. “Siamo stati sopraffatti dal numero e dalla qualità delle iscrizioni che abbiamo ricevuto quest'anno, con oltre 7.000 foto inviate da ogni angolo del globo. È stata un'affluenza straordinaria, soprattutto considerando l'impatto della pandemia”, ha affermato Joynson-Hicks in un comunicato stampa. “L'enorme numero di immagini che riceviamo ogni anno documenta la voglia di impegnarsi con la conservazione e ci ricorda che la fauna selvatica è davvero incredibile ed esilarante e che dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerla”, ha aggiunto il fotografo.

Come indicato, gli scatti finalisti per il 2021 sono 42; nel 2020 furono 44, tra i quali figurava la celebre fotografia della tartaruga marina “arrabbiata che fa il dito medio” che sbaragliò l'agguerrita concorrenza. Anche quest'anno la qualità delle immagini è elevatissima e non sarà facile prevedere lo scatto vincitore. Ecco una carrellata di alcuni particolarmente spassosi.

Un camaleonte verde in una posa curiosa e con lo sguardo “cattivo” è il protagonista di uno degli scatti più simpatici tra quelli giunti in finale.

Credit: Gurumoorthy Gurumoorthy/Comedywildlifephoto.com

Un'aquila calva o aquila di mare testabianca (Haliaeetus leucocephalus) sembra sorpresa dal comportamento di un cane della prateria, che in piedi sulle zampe solleva quelle anteriori come in gesto di resa.

Credit: Arthur Trevino/Comedywildlifephoto.com

Un roditore sembra pronto a prendere al volo il compagno in “caduta” dopo un salto. Non a caso l'autore dello scatto, il fotografo Roland Kranitz, lo ha chiamato “I got you”.

Credit: Roland Kranitz/ Comedywildlifephoto.com

“Time for school” (è il momento di andare a scuola) è una spettacolare immagine di una mamma lontra mentre prende per la collottola il figlio. L'espressione del cucciolo rende il tutto più esilarante.

Credit: Chee Kee Teo/ Comedywildlifephoto.com

Un'aquila calva prende male le misure e si schianta su un ramo. Il fotografo David Eppley ha intitolato il suo scatto giocando su regalità e maestosità di questi magnifici uccelli rapaci.

Credit: David Eppley/ Comedywildlifephoto.com

Un altro scatto particolarmente divertente vede due orsi polari in posa affettuosa in acqua, mentre sullo sfondo ce n'è un altro impacciato che sembra chiedere aiuto.

Credit: Cheryl Strahl/ Comedywildlifephoto.com

Tra i candidati alla vittoria finale c'è sicuramente questa scimmia “seduta” su un cavo, in una posizione non esattamente comoda. Guardare per credere.

Credit: Ken Jensen/ Comedywildlifephoto.com

Immancabili i pinguini. Nello scatto “Siamo troppo sexy per questa spiaggia” tre esemplari avanzano sul bagnasciuga fieri e in formazione.

Credit: Joshua Galicki/Comedywildlifephoto.com

Non resta che attendere il 22 ottobre per conoscere i vincitori della competizione 2021.