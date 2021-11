Addio Jimmie, la giraffa più anziana del mondo è morta a 26 anni in uno zoo: ora è finalmente libero Lo Zoo di Plumton Park, negli USA, ha annunciato la morte di Jimmie a 26 anni, la giraffa maschio più anziana del mondo. È stato soppresso con l’eutanasia.

A cura di Andrea Centini

La giraffa Jimmie. Credit: Zoo di Plumton Park

Jimmie, un esemplare di giraffa di ben 26 anni e mezzo, è morto in uno zoo degli Stati Uniti. Si trattava della giraffa maschio più anziana al mondo, oltre a essere la sesta più longeva in assoluto fra tutte quelle di cui era nota l'età (al momento della scomparsa). Normalmente le giraffe vivono in cattività attorno ai 25 anni, tuttavia i maschi di norma non superano i 20, un'età comunque di tutto rispetto per un ruminante. A dare l'annuncio della morte di Jimmie è stato lo Zoo di Plumton Park, nel Maryland, dove ha vissuto 25 dei suoi anni di vita. Da diverso tempo viveva in compagnia di Annabelle, una femmina che ora è rimasta sola. Lo staff del giardino zoologico ha immediatamente avviato una raccolta fondi per portare allo zoo un nuovo esemplare maschio.

Jimmie, come indicato nel comunicato pubblicato su Facebook dallo zoo, è stato “umanamente soppresso” con l'eutanasia a causa dei gravi problemi alle zampe e agli zoccoli con cui conviveva da tempo. Non è stato specificato se si trattasse di una malattia specifica o se avesse semplicemente problemi di vecchiaia, tuttavia negli ultimi mesi è stato visitato da diversi veterinari specializzati in questi magnifici animali, provenienti anche dal Canada e dal Sudafrica. Tutti sono giunti alla medesima conclusione, ovvero che fosse necessario sopprimere l'animale per evitare un'ulteriore progressione del suo male, che gli provocava serio malessere da tempo. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime settimane, tanto che ha trascorso l'ultimo mese della sua vita nella clinica dello zoo americano. “Jimmie è stato sottoposto a ripetute serie di radiografie che, sfortunatamente, hanno tutte confermato che la sua prognosi era sfavorevole”, ha spiegato lo Zoo di Plumton Park.

Tutti i veterinari che hanno avuto in cura Jimmie sono rimasti sorpresi per la veneranda età raggiunta dall'esemplare. “Jimmie ha 26 anni e mezzo. Il 9 maggio è il suo compleanno, è a metà dei 27”, aveva affermato alcuni giorni addietro a CBS Baltimore la dottoressa Cheryl Lacovara, direttrice dello zoo di Cecil County. “In genere, le giraffe maschio vivono fino a circa 20 anni”, ha aggiunto l'esperta, sottolineando l'eccezionale longevità di Jimmie, che aveva un peso di quasi 1.400 chilogrammi. In cattività le giraffe vivono di più grazie alla dieta equilibrata costante, all'assistenza sanitaria e naturalmente all'assenza di predatori. Le giraffe adulte normalmente non sono vittime di predazione, grazie alla possente mole e alla forza dei calci in grado di uccidere eventuali malintenzionati, ma in alcune riserve africane gruppi di leoni riescono occasionalmente ad abbattere degli esemplari.

La scomparsa di Jimmie è stata accolta con grande dolore da parte dello staff dello zoo, ma anche dalla comunità locale. Era infatti considerato la “super star” del giardino zoologico e col suo lungo collo era visibile sin dal parcheggio. Aveva anche una pagina Facebook dedicata alla sua vita, che ora è stata convertita in una alla sua memoria. Ora, dopo 25 anni chiuso in un recinto per divertire il pubblico pagante, è finalmente libero.