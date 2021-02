Un recente sondaggio condotto negli Stati Uniti ha dimostrato che un genitore su tre, dallo scoppio della pandemia di COVID-19, sta avendo serie difficoltà ad accedere alle cure dentistiche per i propri figli. Il problema risulta essere più rilevante (circa il triplo) per le famiglie che non possono permettersi una (costosa) assicurazione sanitaria/dentistica privata. Maggiori criticità sono state infatti riscontrate tra chi fa affidamento sulla copertura del Medicaid, ovvero il programma federale sanitario statunitense che fornisce assistenza alle famiglie con un reddito salariale basso. “I nostri risultati evidenziano come la pandemia possa aver interrotto le cure dentistiche nelle famiglie e alimentato potenziali disparità tra coloro che non possono garantirsi un'assicurazione”,ha dichiarato la dottoressa Sarah Clark del CS Mott Children's Hospital – Michigan Medicine.

Come specificato dalla dottoressa Clark, è importante che i bambini seguano controlli dentistici di routine – la American Association of Pediatric Dentists raccomanda che i piccoli ricevano regolarmente la pulizia dei denti ed esami di controllo ogni sei mesi -, questo non solo perché sono importanti nel prevenire le carie ed eventuali problematiche più serie ad esse associate, ma anche perché educano i ragazzi a perseguire una corretta igiene orale. Tra le famiglie che hanno riscontrato difficoltà con le visite, il problema più diffuso sono stati i tempi d'attesa più lunghi per ottenere un appuntamento, ma in diversi casi sono stati riscontrati anche la chiusura dello studio dentistico o la riduzione delle visite urgenti. Nei mesi scorsi era stata la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a raccomandare di rinviare le visite dal dentista o dall'odontoiatra, ma solo quelle non urgenti, con l'obiettivo di ridurre il rischio di trasmissione del coronavirus SARS-CoV-2.

Al sondaggio condotto da Mott Poll hanno partecipato circa duemila genitori con almeno un figlio con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni. Il 60 percento dei genitori ha dichiarato di aver cercato visite odontoiatriche preventive per i figli da quando è iniziata la pandemia di COVID-19. Fra essi, circa il 70 percento è riuscito a organizzare la visita dentistica senza troppe difficoltà, ottenendola nei tempi usuali, mentre il 25 percento ha subito un ritardo significativo e il 7 percento non ha potuto prendere l'appuntamento. Tra chi non ha potuto (o voluto) programmare una visita dal dentista per il figlio, circa il 40 percento ha dichiarato di non voler rischiare il contagio, mentre il 23 percento ha affermato che lo studio dentistico era aperto solo per interventi urgenti. Tra chi non è riuscito a organizzare la visita, il 15 percento aveva la copertura dentale con Medicaid, contro il 4 percento di chi aveva un'assicurazione privata e il 5 percento che non aveva alcuna copertura.

Le limitazioni alle visite dal dentista hanno comunque avuto un impatto positivo sulle pratiche di igiene orale dei piccoli. Durante la pandemia, infatti, come si legge nel comunicato stampa dell'istituto, la spazzolatura dei denti è aumentata del 16 percento; l'uso del filo interdentale dell'11 percento e l'uso di risciacqui al fluoro del 9 percento. Al contempo è stato ridotto del 15 percento il consumo delle bibite zuccherate, notoriamente nemiche dell'igiene orale a causa dell'elevata quantità di zuccheri e altri composti. Circa un genitore su tre ha affermato che il proprio bambino aveva iniziato a prendersi più cura dei propri denti dall'inizio della pandemia.