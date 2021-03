in foto: Il Government Girls College (GGC) di Sokoto, in Nigeria / TVC News

È allerta in Nigeria per una misteriosa malattia che ha colpito il Government Girls College (GGC) di Sokoto, una scuola superiore femminile ubicata nel capoluogo dell’omonimo Stato nigeriano, a Nord del Paese. Almeno 30 studentesse sono state ricoverate in ospedale, secondo quanto riportato da Abdurrahaman Dantsoho, il direttore del Dipartimento di Sanità pubblica presso il Ministero della salute nigeriano. Danstoho ha affermato che il focolaio si è verificato il 23 marzo e che le persone contagiate hanno richiesto cure presso una struttura ospedaliera specializzata. Fonti locali riportano di un decesso, sebbene Danstoho abbia dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna morte a seguito dei ricoveri.

Focolaio di una misteriosa malattia in Nigeria

La autorità sanitarie hanno avviato le indagini per capire quali siano le cause della malattia e prelevato acqua, cibo e altri campioni biologici nel luogo dell’incidente. “La situazione è stata posta sotto controllo grazie al rapido intervento del governo statale” ha affermato il commissario per la scienza e la tecnologia, il dottor Kulu Haruna, che ha confermato quanto accaduto, spiegando che il governo dello Stato di Sokoto ha inviato 10 medici nella scuola – . Tutte le persone contagiate sono state isolate per ridurre la diffusione della malattia”.

La malattia è “ancora da identificare” ma fonti del GGC riportate dal network TVC News indicano che lo strano disturbo sarebbe simile a una meningite. Le autorità sanitarie hanno inoltre precisato che le alunne ricoverate sono state tutte dimesse, sebbene alcuni video mostrino che diverse persone stanno ricevendo cure all’interno della clinica della scuola. Le autorità hanno inoltre esortato la popolazione a non farsi prendere dal panico, informando che gli ufficiali sanitari condivideranno i risultati degli esami una volta conclusa l’indagine.