Una donna ha ricevuto la prima diagnosi di “cambiamento climatico” al mondo A formularla è stato un medico canadese che lo scorso giugno ha curato una paziente di 70 anni con una serie di patologie peggiorate dalla situazione ambientale che si era sviluppata intorno a lei.

A cura di Valeria Aiello

Quando una donna di 70 anni è arrivata al pronto soccorso del Kootenay Lake Hospital di Nelson, nella Columbia Britannica, il dottor Kyle Merritt non aveva idea di cosa sarebbe accaduto di lì a poco. Era la fine di giugno 2021 e nella provincia più occidentale del Canada si stava abbattendo un’ondata di caldo record che sarebbe presto diventata la più estrema e letale della storia del Paese. La paziente, in particolare, soffriva di una serie di patologie che erano state peggiorate dalla situazione ambientale che era sviluppata intorno a lei. “Ha il diabete. Ha qualche insufficienza cardiaca… Vive in una roulotte, senza aria condizionata – ha spiegato il dottor Merritt a Glacier Media – . Tutti i suoi problemi di salute erano peggiorati e stava davvero lottando per rimanere idratata”.

Man mano che le temperature salivano, aumentava anche la pressione sull’ospedale che in breve tempo era stato travolto da tanti altri pazienti che manifestano sintomi da colpo di calore. Così, il dottor Merritt ha deciso di dare un segnale forte, facendo una diagnosi di “cambiamento climatico” alla donna per sottolineare l’importanza del motivo alla base delle condizioni di salute scatenate dal calore. “Se non guardiamo la causa sottostante ma trattiamo solo i sintomi, continueremo a rimanere sempre più indietro – ha spiegato Merritt – . Ho cercato solo di… elaborare ciò che vedevo. Siamo al pronto soccorso, ci prendiamo cura di tutti, dai più privilegiati ai più vulnerabili, dalla nascita alla morte. Ed è difficile vedere come le persone, specialmente le più fragili della nostra società, possono essere colpite dal cambiamento climatico. È frustrante”.

La donna potrebbe essere la prima al mondo ad aver ricevuto una diagnosi di “cambiamento climatico”, ma ci sono molte prove dell’impatto sulla salute delle alterazioni del clima a livello globale. E poiché l’aumento delle temperature continua a intensificarsi, la minaccia rappresentata dagli eventi meteorologici estremi non farà altro che peggiorare.

Leggi anche Perché le terre sacre dei popoli indigeni sono fondamentali per lotta ai cambiamenti climatici

Un editoriale pubblicato su oltre 230 riviste scientifiche di salute e medicina all’inizio di quest’anno ha affermato che il superamento della soglia di 1,5 °C rischia di causare “danni catastrofici” alle persone. “La salute è già stata danneggiata dall’aumento della temperatura globale e dalla distruzione del mondo naturale, uno stato di cose su cui i professionisti stanno attirando l’attenzione da decenni – hanno scritto gli autori del documento – . La scienza è inequivocabile; un aumento globale di 1,5° C al di sopra della media preindustriale e la continua perdita di biodiversità rischiano di provocare danni catastrofici che sarà impossibile invertire”.

“La più grande minaccia è il continuo fallimento dei leader mondiali nel contenere l’aumento al di sotto di 1,5 ° C e nel ripristinare la equilibrio naturale” hanno concluso gli studiosi.