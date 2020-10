Un giovane su cinque ospedalizzati con Covid-19 ha richiesto cure intensive. Lo osservano i ricercatori del Brigham and Women's Hospital di Boston in un nuovo studio, pubblicato come lettera di ricerca sulla rivista JAMA Internal Medicine. “Pochi studi – scrivono gli autori – hanno incluso pazienti più giovani per comprendere meglio la loro traiettoria clinica prevista. Abbiamo quindi studiato il profilo clinico e gli esiti di 3.222 pazienti di età compresa tra i 18 e i 34 anni ricoverati in ospedale per Covid-19 negli Stati Uniti, i cui dati sono elaborati da un database ospedaliero che include 1030 centri e sistemi sanitari statunitensi”.

Un quinto dei giovani con Covid-19 richiede cure intensive

i ricercatori hanno calcolato che oltre un quinto (21%) dei giovani ricoverati in ospedale con Covid-19 ha richiesto a cure intensive (684 pazienti), il 10% è stato sottoposto ventilazione meccanica (331 pazienti ) e 88 pazienti sono deceduti (2,7%). Per fare un confronto, spiega il team, i pazienti della stessa fascia di età, ricoverati in ospedale per infarto, hanno tassi di mortalità sensibilmente più bassi. “Anche se un tasso di mortalità del 2,7% è inferiore a quello dei pazienti Covid-19 più anziani – dice Jonathan Cunningham, ricercatore di medicina cardiovascolare del Brigham and Women's Hospital e primo autore della lettera – quello dei giovani ricoverati con Covid-19 è approssimativamente il doppio di quello delle persone della stessa fascia di età ricoverate in ospedale con infarto miocardico acuto”.

I ricercatori hanno inoltre osservato una prevalenza di obesità (36,8%), obesità patologica (24,5%), diabete (18,2%) e ipertensione (16,1%) associata a maggiore rischio di eventi avversi. “I giovani adulti con più di una di queste condizioni ha dovuto affrontare rischi paragonabili a quelli osservati negli adulti di mezza età – aggiungono gli studiosi – . Più della metà (57%) di questi pazienti erano neri o ispanici, un’osservazione in linea con altri rapporti sulla maggiore gravità della malattia in questi gruppi demografici”.

Sebbene il set di dati fornisca informazioni sugli esiti negativi nei giovani ospedalizzati, lo studio non offre indicazioni “sul totale denominatore dei pazienti che hanno avuto un'infezione” ha spiegato l'autore corrispondente Scott Solomon, professore di cardiologia non invasiva della Divisione di Medicina Cardiovascolare del Brigham and Women's Hospital. “Pensiamo, in generale, che la stragrande maggioranza delle persone in questa fascia di età non richieda il ricovero in ospedale. Ma se così fosse, i rischi sono davvero notevoli”.