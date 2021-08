Un paziente Covid su 10 è stato contagiato in ospedale Lo indicano i dati di un nuovo studio sui casi di Covid registrati durante la prima ondata della pandemia in 314 ospedali del Regno Unito: “Almeno l’11% delle persone ricoverate prima dell’agosto 2020 ha contratto il virus in ospedale”.

A cura di Valeria Aiello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Più di 1 paziente Covid su 10 ha contratto l’infezione in ospedale durante la prima ondata della pandemia. È quanto emerge da uno studio condotto nel Regno Unito da un team di ricerca della Lancaster University, cui hanno collaborato diversi altri atenei britannici, tra cui le Università di Liverpool, Edimburgo, Birmingham e l’Imperial College di Londra.

L’analisi, pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet, si è basata sui dati dei pazienti ricoverati prima dell’1 agosto 2020 in 314 ospedali in Inghilterra, Scozia e Galles, le cui informazioni cliniche sono state acquisite dallo studio dell’International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul Protocollo di caratterizzazione clinica (CCP) nel Regno Unito.

“I pazienti che hanno contratto l’infezione in ospedale sono stati identificati combinando le date di ricovero e di insorgenza dei sintomi con le stime della data di infezione in base al tempo di incubazione di Sars-CoV-2” hanno spiegato gli autori della ricerca, evidenziando che almeno l’11,1% dei pazienti è stato contagiato in ospedale.

Questa percentuale, precisano gli studiosi, ha oscillato tra il 16% e il 20% a metà maggio 2020, molto dopo il picco di ricoveri della prima ondata. “Su 82.624 persone ricoverate prima dell'agosto 2020, stimiamo che tra 5.699 e 11.862 pazienti siano stati infettati durante la loro permanenza in ospedale – indica il gruppo di ricerca – . Questa potrebbe essere, sfortunatamente, una sottostima, poiché non abbiamo incluso pazienti che potrebbero essere stati infettati ma dimessi prima che l’infezione fosse diagnosticata”.

“Il controllo di virus come Sars-CoV-2 è stato difficile in passato, quindi la situazione avrebbe potuto essere molto peggiore – ha commentato Jonathan Read della Lancaster University, autore principale dello studio – . Tuttavia, il controllo delle infezioni dovrebbe rimanere una priorità negli ospedali e nelle strutture di cura”.

Nell’analizzare le ragioni per cui molti pazienti hanno contratto l’infezione durante il ricovero, il secondo autore dello studio, il dottor Chris Green dell’Università di Birmingham, ha elencato “il gran numero di pazienti in ospedali con strutture limitate per l’isolamento dei casi, l’accesso limitato a test diagnostici rapidi e affidabili nelle prime fasi della pandemia, le sfide relative all’accesso e al miglior utilizzo di mascherine e dei dispositivi di protezione individuale, la comprensione delle fasi dell’infezione, alcune errate classificazioni di casi dovute alla manifestazione di sintomi atipici e la sottovalutazione del ruolo della trasmissione per via aerea”.

I ricercatori hanno inoltre osservato differenze significative nel numero di pazienti contagiati in ospedale in base al tipo di assistenza fornita. In particolare, gli ospedali che erogano cure intensive e generali hanno mostrato una più bassa percentuale di infezioni nosocomiali (9,7%) rispetto agli ospedali di comunità (61,9%) e quelli per la salute mentale (67,5%). “Il motivo di queste variazioni deve essere analizzato, in modo da poter migliorare la sicurezza e gli esiti per i nostri pazienti – ha concluso Anne Marie Docherty dell’Università di Edimburgo – . A distanza di un anno questi tassi sono comunque notevolmente più bassi, pertanto le persone non dovrebbero evitare di recarsi in ospedale se non stanno bene”.