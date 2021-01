Gli shampoo per gatti sono prodotti indispensabili per l'igiene del gatto, perché mantengono il loro pelo lucido, pulito e profumato. Anche se i gatti sono animali capaci di prendersi cura autonomamente della loro pulizia, può capitare che abbiano bisogno di essere puliti in modo più accurato quando si sporcano eccessivamente o quando c'è bisogno di raggiungere punti del corpo che non riescono a pulire da soli.

In base a quelle che sono le esigenze del felino è possibile acquistare diverse tipologie di shampoo per gatti, come quello neutro, quello a secco, ma anche alcuni più specifici e professionali come quelli antipulci. Scopriamo insieme quali sono quelli più efficaci disponibili anche online, su Amazon.

I 10 migliori shampoo per gatti

Di seguito troverete i 10 migliori shampoo per gatti da utilizzare per l'igiene e la pulizia del vostro felino. Abbiamo selezionato i seguenti prodotti tenendo in considerazione diversi fattori, come l'efficacia, la tipologia e le opinioni espresse dagli utenti che li hanno acquistati su Amazon.

Menforsan

Lo shampoo per gatti di Menforsan è un prodotto delicato. Nutre, ammorbidisce e protegge il pelo, rendendolo lucido e vellutato. È adatto a ogni razza di felino, in particolare quelli dal pelo lungo, come i persiani. La sua azione consente di spazzolare al meglio il pelo, mentre durante il lavaggio rilascia un piacevole profumo fruttato. Ottimo il rapporto qualità-prezzo. La capacità è di 300 ml.

Trixie

Il brand Trixie propone questo shampoo per gatti da 250 ml. Ha una formulazione molto delicata che lo rende un prodotto perfetto per ogni tipo di gatto. La sua azione evita nodi e lascia il pelo lucido e morbido. La texture risulta pastosa, ma consente di insaponare bene l'animale e pulirlo in modo efficace. L'odore sembra quello di una gomma, ma non risulta particolarmente forte.

Animigo

Questo shampoo per gatti di Animigo può essere utilizzato anche per lavare i cani. Ha un'azione antiparassitaria e antipulci. La formulazione delicata a base di soli ingredienti naturali rivitalizza il pelo e lo pulisce in profondità, mentre naso e occhi del micio non saranno più irritati. Ha un profumo fresco e gradevole che mira a eliminare i cattivi odori. La capacità è di 200 ml.

Vet's Best

Vi proponiamo lo shampoo per gatti firmato Vet's Best da 150 ml. Si tratta di uno shampoo secco senza risciacquo. La pelle e il pelo vengono idratati e puliti in modo sicuro grazie alla formulazione naturale. Ottimo in caso di emergenza o quando non si ha tempo di fare un bagno al proprio amico a quattro zampe. È ideale anche per conigli, furetti e altri animali di piccola e media taglia.

Poo Free

Poo Free propone uno shampoo per gatti ad azione lenitiva e nutritiva. La formulazione si compone di ingredienti naturali come aloe vera, timo e rosmarino per equilibrare i valori del pH e contrastare possibili infezioni e infiammazioni. Questo shampoo è privo di parabeni, solfati e siliconi. La confezione contiene 250 ml di prodotto.

Mikki

Ecco lo shampoo per gatti di Mikki adatto anche ai cuccioli al di sopra delle 8 settimane. Ha una formulazione delicata che non irrita e rende il risciacquo più veloce grazie alla poca proprietà schiumogena. Questo prodotto rivitalizza il pelo rendendolo sano e lucido. Il profumo unico regala una fragranza di pera fresca. La capacità è di 250 ml.

Virosac

Virosac presenta questo shampoo per gatti a pH neutro che va bene anche per i cani. La sua formula mousse è pratica e senza risciacquo. Pulisce e igienizza il pelo dell'animale in modo sicuro grazie alla sua azione antibatterica e dermoprotettiva. Indicato anche per combattere la forfora, è uno shampoo utile e versatile da 150 ml.

ICA

Questo shampoo proposto da ICA è indicato sia per i gatti che i cani. Il prodotto ha un pH neutro concentrato per rendere il bagno piacevole. La formula naturale contiene aloe vera, mentre l'azione delicata impedisce al vostro amico a quattro zampe di lacrimare. La capacità di questo prodotto corrisponde a ben 400 ml.

LT-Naturprodukte

Lo shampoo di LT-Naturprodukte è indicato per gatti e cani. La sua formula ipoallergenica e vegana è molto delicata in quanto priva di agenti chimici, conservanti e coloranti. Protegge il pelo, mantenendolo setoso e lucido grazie all'azione dell'argilla pura. Ha un odore neutro e una capacità di 250 ml. Si usa facilmente, basta lasciare agire il prodotto per 5 minuti e poi risciacquare rapidamente.

101 Love for pet

Infine, vi presentiamo lo shampoo per gatti di 101 Love for pet. Adatto a ogni razza, lucida e nutre il pelo, così da evitare l'uso del balsamo grazie all'azione antiannodante. La texture si basa su una miscela di ingredienti naturali che protegge e idrata il manto dell'animale. La confezione contiene 250 ml di prodotto.

È necessario fare il bagno al gatto?

I gatti sono animali che si puliscono sempre in modo autonomo grazie alla loro particolare saliva che funge da detergente. Tuttavia, lavare in modo appropriato il proprio amico a quattro zampe non solo è importante perché apporta numerosi benefici a pelo e pelle, ma anche perché in alcune occasioni è necessario farlo.

L'animale si sporca più del dovuto durante una passeggiata all'aria aperta o ha toccato sostanze unte.

più del dovuto durante una passeggiata all'aria aperta o ha toccato sostanze unte. I gatti con il pelo lungo tendono ad avere dei nodi e agglomerati di peli, è quindi importante spazzolarli e pulirli bene con uno shampoo delicato.

tendono ad avere dei nodi e agglomerati di peli, è quindi importante spazzolarli e pulirli bene con uno shampoo delicato. I felini in sovrappeso non sono in grado di raggiungere certi punti del corpo da soli, per cui occorre dare loro una mano con un bel bagno.

non sono in grado di raggiungere certi punti del corpo da soli, per cui occorre dare loro una mano con un bel bagno. Il pelo dei gatti diventa più grasso con il passare degli anni , dunque bisogna lavarlo con uno shampoo specifico.

, dunque bisogna lavarlo con uno shampoo specifico. Il micio soffre di particolari malattie e allergie che gli impediscono di provvedere autonomamente alla propria igiene personale.

È importante lavare periodicamente il vostro animale di compagnia affinché possa trarre i massimi benefici. Qualora si tratti di un animale autonomo, vi consigliamo di fargli il bagno un paio di volte all'anno, altrimenti potete passare a pulizie settimanali.

Come fare il bagno a un gatto

Si sa, i gatti non amano l'acqua, ma è necessario che si lavino in maniera adeguata periodicamente. Ecco qualche consiglio per rendere l'esperienza del bagno più piacevole e meno stressante sia per l'animale che il proprietario.

È bene che il gatto sia abituato sin da piccolo a stare a contatto con acqua e shampoo. In genere i cuccioli dovrebbero fare il bagno dopo le 6/8 settimane di vita.

a stare a contatto con acqua e shampoo. In genere i cuccioli dovrebbero fare il bagno dopo le 6/8 settimane di vita. Fatevi aiutare da qualcuno, soprattutto se è la prima volta che lavate il vostro micio.

da qualcuno, soprattutto se è la prima volta che lavate il vostro micio. Evitate di immergere la testa del gatto sott'acqua, altrimenti si spaventerà. Una spugna umida basterà.

Siate delicati con i movimenti e usate solo acqua tiepida.

con i movimenti e usate solo acqua tiepida. Raccogliete tutto il necessario prima di iniziare: shampoo, spazzola, spugna, tappetino antiscivolo e asciugamano.

Come scegliere lo shampoo per gatti

Fare il bagno a un gatto è una bella sfida, ma acquistare il giusto tipo di shampoo potrebbe disorientarvi ancora di più. Ricordate che ne esistono diverse tipologie, che la formulazione dovrebbe essere naturale e che ogni confezione presenta un diverso formato. Non sottovalutate poi marca e prezzo.

Tipologie

Esistono varie tipologie di shampoo per gatti che rispondono a diverse esigenze.

Neutro : si tratta di formulazioni delicate con azioni pulenti e protettive.

: si tratta di formulazioni delicate con azioni pulenti e protettive. Secco : è uno shampoo senza risciacquo spesso proposto sotto forma di spray, polvere e salviette imbevute.

: è uno shampoo senza risciacquo spesso proposto sotto forma di spray, polvere e salviette imbevute. Con balsamo : consigliato per i gatti con pelo lungo come i persiani, serve per eliminare i nodi e rendere il manto lucido e morbido.

: consigliato per i gatti con pelo lungo come i persiani, serve per eliminare i nodi e rendere il manto lucido e morbido. Antipulci e antiparassiti: si tratta di shampoo dall'azione protettiva che difendono i peli da pulci, parassiti e irritazioni.

Formulazione

Prima di acquistare il migliore shampoo per gatti, è bene consultare l'INCI. Preferite ingredienti naturali con pH neutro ed evitate i composti sintetici e artificiali come parabeni, fenolo e alcool.

Formato

Lo shampoo per gatti è spesso reperibile in formato liquido, ma si può acquistare anche la versione spray. In commercio è diffusa la confezione da 200 ml, ma è possibile optare anche per quella da 150 ml o addirittura da 400.

Marca

Lo shampoo per gatti è un ottimo alleato nella pulizia e protezione del pelo felino. Il nostro consiglio è quello di affidarvi a marche affermati come Menforsan, Trixie e Animigo. Tuttavia, in commercio sono presenti tantissimi altri brand che non vanno sottovalutati.

Prezzo

Gli shampoo per gatti sono abbastanza economici, infatti il prezzo oscilla in genere tra i 5 e i 25 euro. Il costo dipende soprattutto da tipologia, formulazione e formato.