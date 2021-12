Regali di Natale per cani: 12 idee originali e utili Parte integrante della famiglia, i cani meritano un dono speciale per il Natale 2021. Abbiamo selezionato per voi a 12 idee regalo, originali, utili e soprattutto pet friendly: dalla medaglietta, ai prodotti beauty, fino a quelli natalizi.

Il Natale 2021 è l'occasione giusta per dimostrare il nostro affetto con un regalo. Perché non scegliere un dono anche per il vostro fedele amico a quattro zampe?

Il cane, infatti, è un vero e proprio membro della famiglia e merita un pensiero particolare, per ringraziarlo di tutte le volte che vi ha accolto scodinzolando e abbaiando di felicità al vostro arrivo a casa.

Che sia di taglia piccola, media o grande, un bulldog, un pitbull, un cucciolo di razza o un meticcio, l'amico di zampa vi dimostra il suo affetto tutto l'anno e apprezzerà di sicuro il vostro omaggio, acquistabile su Amazon, nella sezione dedicata agli oggetti pet friendly.

Anche se non sarà complicato renderlo felice, dunque, abbiamo selezionato per voi 12 idee regalo, utili, originali e personalizzate, perfette per il vostro animale domestico: la medaglietta identificativa, la lozione o la spazzola per il pelo del cane, il lanciatore di palline, i regali a tema natalizio o, ancora, la cuccia e il termoforo elettrico.

Cosa regalare a Natale al cane: 12 idee pet friendly

Se, in occasione del Natale 2021, volete rendere felice il vostro amico a quattro zampe con un regalo simpatico, originale, personalizzato e, perché no?, anche utile, vi offriamo di seguito una selezione di idee per divertirvi, divertire il vostro cane e migliorargli la vita.

La medaglietta personalizzata, la lozione per il pelo di 101 Love for pet, il maglioncino, i giochi natalizi, il termoforo e la cuccia per regalare comfort e calore, la spazzola per un manto lucido, la ciotola e il gioco da masticare o, ancora, la borraccia per cani: ecco quali sono i regali più utili e originali da fare al vostro amico fedele.

1. La medaglietta identificativa di Genérico

Il regalo personalizzato per il vostro cane

Prezzo: 6,90 euro

Misura: 35×35 mm

Materiale: alluminio lucido

Per chi desidera regalare al proprio cane qualcosa di unico, la medaglietta di Genérico è l'idea regalo semplice, carina ed economica che potrà accontentare voi e il vostro amico peloso.

Oltre ad avere una funzione estetica, possiede anche un'utilità pratica: aiuta l'identificazione del padrone in caso di smarrimento del cane.

Disponibile in tanti colori, tutti sgargianti, il ciondolo a forma di zampa si può personalizzare con un'incisione a laser di massimo quattro righe, non solo con il nome dell'amico di zampa, ma anche con il vostro numero di telefono o con frasi come "Ho il microchip" o "Ho bisogno di medicine".

2. La lozione per il pelo del cane di 101 Love for pet

Il regalo di bellezza per il pelo del vostro cane

Prezzo: 18,90 euro

Per chi ama tenere il proprio cane sempre pulito, lisciato e ben pettinato, la lozione ristrutturante di 101 Love for pet potrebbe essere il regalo ideale da scartare sotto l'albero con il vostro animale da compagnia.

Il trattamento, con olio di Argan concentrato ed estratti 100% vegetali nutrienti, è indicato per tutti i tipi di pelo, penetra in profondità la cute dell'animale, ristruttura il manto secco e sfibrato e lascia il pelo liscio, lucido, sano e setoso già dalle prime applicazioni.

Il prodotto si applica contropelo, sul manto leggermente umido del cane, che va poi spazzolato o pettinato per favorire la penetrazione degli oli vegetali. Dopo 8-10 minuti di posa si può procedere con l'asciugatura o aspettare il completo assorbimento della lozione.

Non è necessario lavare l'animale prima del trattamento, tranne nel caso in cui il cane sia molto sporco.

3. Il lanciatore di palline di All for paws

Il regalo divertente e originale per il cane e il padrone

Se amate trascorrere il tempo con il vostro cane a lanciare e veder rincorrere la sua pallina ma cercate qualcosa che possa farlo divertire ancora di più senza stancare troppo voi, il lanciatore di All for paws potrebbe rivelarsi un ottimo regalo.

Questa "Interactive Ball Launcher" è una macchina automatica per il recupero, utilizzabile dal proprietario o anche solo dal cane. Il gioco è semplice e automatico: basta avviare il lanciatore e scegliere la distanza di lancio desiderata (10, 20 o 30 piedi).

Nella confezione sono incluse anche tre palline adatte alla macchina, non sostituibili con quelle da tennis.

Il lanciatore è ricaricabile e funziona con 6 batterie a sfera non incluse.

4. Il maglione natalizio per cani di ZEACCT

L'indumento a tema natalizio per il cane

Prezzo: 18,99 euro

Per chi vuole regalare al proprio cane un classico a tema con stampa e colori natalizi, il maglione di Natale per cani di ZEACCT è un'idea simpatica e particolare.

Disponibile in tre taglie e realizzato in morbido filato di acrilico, questo maglioncino ha un motivo a renna caratteristico, è caldo, antivento e leggermente elastico.

É semplice da indossare e da pulire, adatto al lavaggio in lavatrice e perfetto per rendere il vostro amico a quattro zampe en pendant con il periodo.

Potreste pensare di comprare un maglione simile anche per voi e trascorrere un Natale coordinati con il vostro piccolo amico.

5. La corda e i masticatori natalizi di Dreamon

I giochi natalizi per il cane

Prezzo: 21,99 euro

Per chi ha un cane che ama mordere pantofole, giocattoli o qualsiasi oggetto capiti nel suo raggio d'azione, il set natalizio di corda e masticatori di Dreamon è un regalo originale, tematico e funzionale.

I masticatori, a forma di albero di Natale e di caramella natalizia, le corde e la palla – dai tipici colori natalizi – sono realizzati in 100% cotone e resistono anche ai morsi più tenaci.

Questo kit, inoltre, aiuta a mantenere una buona igiene dentale e a ridurre stress e ansia.

6. Le bandane natalizie per cani di Toulifly

L'accessorio natalizio per il cane

Prezzo: 10,99 euro

Dimensioni articolo: 64x45x45 cm

Se siete alla ricerca di un accessorio natalizio e originale per il vostro animale da compagnia, le bandane per cani di Toulifly, con colori e simboli tematici, potrebbe essere un'idea fantastica da far indossare il 25 dicembre al vostro cane.

In due colori, rosso e verde, e un'unica fantasia con disegni di caramelle, scatole regalo e babbi Natale, sono regolabili in base alla circonferenza del collo del vostro cane e realizzati in cotone morbido, anallergico e resistente.

Se volete vestire a festa il vostro amico a quattro zampe, queste due bandane non vi lasceranno insoddisfatti.

7. La cuccia da interno di Pecute

Il regalo di Natale per il relax del cane

Prezzo: 39,99 euro

Per chi è in cerca di un regalo caldo e accogliente per il proprio cane, questa cuccia da interno di Pecute potrebbe essere un'ottimo articolo da regalare al proprio animale domestico per un Natale comodo.

Morbida e avvolgente, in pelle scamosciata e cotone, è resistente e realizzata con lati imbottiti e rialzati, in modo da offrire un supporto extra per la testa, il collo e la schiena dell'animale. Il cuscino della cuccia, inoltre, è reversibile, rimovibile e lavabile.

Grazie al design leggero e poco ingombrante, infine, questo letto per animali è ideale da posizionare in salotto o in qualsiasi angolo della casa ed è anche trasportabile, per offrire al vostro cane il giusto comfort, anche in viaggio.

8. La ciotola anti-ingozzamento di Outward Hound

Il regalo utile alla digestione del cane

Prezzo: 31,52 euro

Dimensioni disponibili: S (96 g); M (225 g); L (450 g)

Se il vostro cane è ingordo e non riesce ad aspettare che versiate tutti i croccantini prima di cominciare a mangiare, potreste pensare a un regalo di Natale utile, che plachi la sua voracità: la ciotola Fun Feeder Slo-Bowl di Outward Hound.

Questa ciotola per animali è pensata per i cani voraci, che spesso presentano gonfiore, rigurgito e obesità canina. Aiuta a prolungare il pasto e rallentare l'assunzione degli alimenti fino a 10 volte, grazie ai motivi in rilievo e alla base antiscivolo, che tengono occupato il cane mentre mangia e favoriscono la digestione.

Il prodotto, infine, è versatile, adatto a diete a base di cibo secco, umido e crudo, lavabile anche in lavastoviglie ed privo BPA, PVC e ftalati.

9. Il gioco da masticare di Gzvxuny

Il regalo per la masticazione del cane

Prezzo: 15,99 euro

Contenuto della confezione: 1 gioco per cani e 1 spazzola per la pulizia dell'articolo.

Chi vuole regalare al proprio cane un'igiene dentale impeccabile e anche divertente, potrebbe optare per questo guanto da denti di Gzvxuny, utile sia come masticatore che come contenitore per il dentifricio, indicato per cani di taglia media e grande.

Per garantire una corretta igiene orale al proprio animale basta inserire all'interno degli appositi spazi il dentifricio per cani e aspettare che il vostro amico giochi con il guanto mordendolo.

Il guantone, infatti, attira l'attenzione del cane sia con il colore, rosso acceso, che con il cigolio e l'odore di latte, favorisce l'abitudine alla masticazione e riduce ansia e stress.

Questo giocattolo interattivo, infine, è sia da esterno che da interno, ideale per l'addestramento del cane e facilmente lavabile grazie alla spazzola offerta in dotazione.

10. La bottiglia portatile di Flybiz

Il regalo per il cane sempre in movimento

Prezzo: 14,29 euro

Capacità: 350 ml

Se amate fare lunghe passeggiate o giocare all'aria aperta con il vostro amico a quattro zampe, potreste valutare l'acquisto di una borraccia di Flybiz, il regalo di Natale ideale per mantenerlo sempre idratato anche quando non siete in casa.

Questa bottiglia portatile è realizzata in resina ABS, da plastica ambientale di alta qualità, ha una capacità di 350 ml ed è indicata soprattutto per i cani di taglia medio-piccola.

Per idratare il tuo cane quando si muove e per evitare problemi allo stomaco o ai reni, questa bottiglia, pratica, leggera e ad asciugatura rapida, offrirà al vostro amico iperattivo acqua limpida e fresca ogni volta che ne ha bisogno.

11. Il termoforo elettrico di Wodondog

Il regalo di Natale confortevole per il cane

Prezzo: 27,99 euro

Dimensioni del prodotto: 30×40

Chi vogliono assicurare al proprio cane un inverno e un Natale più caldi, potrebbero riporre sotto l'albero questo termoforo elettrico di Wodondog.

Il tappetino riscaldante è adatto in particolare per animali anziani, malati di artrite, cuccioli, in gravidanza o in convalescenza.

Ha una struttura di protezione a 7 strati, con filo certificato UL per proteggere gli animali dalle scottature e superficie in morbido PVC, con funzioni impermeabili e ignifughe.

La temperatura del tappetino è regolabile fino a 55 gradi. Il rivestimento, sfoderabile e lavabile, è resistente alla masticazione e ai graffi, impermeabile e antipolvere.

Il cavo elettrico, inoltre, è realizzato in tubo flessibile anti-morso rivestito in acciaio inossidabile, per proteggere gli animali da eventuali scosse.

Il termoforo, infine, è dotato di un sensore di temperatura intelligente, per prevenire il surriscaldamento e proteggere il manto di cani e gatti.

12. La spazzola per cani di ACE2ACE

Il regalo di Natale per un pelo liscio e lucido

Prezzo: 13,99 euro

Se il vostro cane ha spesso il manto arruffato o colmo di piccoli peli morti e fastidiosi residui d'erba, potreste pensare di regalargli una spazzola morbida di ACE2ACE.

Realizzata con setole in metallo, morbide e retraibili, e impugnatura in plastica antiscivolo, la spazzola per cani è ideale per una toelettatura veloce ed efficace. A differenza delle altre spazzole, non crea alcun fastidio all'animale e intrappola i peli morti e i residui di sporco con facilità.

Il prodotto, infine, ha anche funzione massaggiante, migliora la circolazione e aiuta a mantenere il pelo del cane sano e luminoso.

Come scegliere il regalo di Natale per il proprio cane

Per il Natale 2021 vi abbiamo fornito numerose idee regalo pet friendly, ma come scegliere il dono più adatto al vostro cane?

Vediamo insieme quali sono i fattori da considerare:

Taglia: che sia piccolo, medio o grande, per scegliere il regalo giusto, è importante considerare la grandezza del vostro animale domestico e, se necessario, adattare il vostro regalo a quest'ultima, soprattutto se il dono è un indumento o un accessorio da indossare.

Temperamento dell'animale: per scegliere il regalo giusto al vostro cane potrete considerare il suo carattere – vivace o più calmo, pigro o troppo iperattivo – e decidere per un dono che possa aiutarlo a muoversi o, al contrario, a mantenerlo sano quando gioca.

Razza: che sia un bulldog, un pitbull o un meticcio, la razza di un cane influisce sulle sue esigenze comportamentali e di salute, ed è una variabile da prendere in considerazione nella scelta del regalo più adatto.

Pelo: a seconda che si tratti di un cane a pelo lungo o a pelo corto, questo fattore deve essere considerata se optate per un regalo di bellezza pet friendly.

Età: è un criterio importante da considerare. Se il vostro cane è anziano, ad esempio, sarebbe meglio regalare un oggetto che possa tenerlo sereno senza causargli alcuno stress.