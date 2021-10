Questo è il primo treno con le carrozze pensate per meditare e rilassarsi A Londra a lanciato il progetto per incoraggiare i pendolari a utilizzare il tempo di viaggio per fare una pausa e riflettere. Dodici carrozze allestite ispirate alla natura aiutano i passeggeri a “godersi un momento di calma e ristoro” .

Una delle carrozze di Inner Journey / Credito fotografico: Anton Phatianov

Oceani, montagne, foreste e campagne. Queste immagini offrono un’atmosfera rilassante a Inner Journey, il primo progetto lanciato a Londra per incoraggiare i pendolari a utilizzare il tempo del viaggio per fare una pausa e riflettere. Dodici carrozze allestite ispirate alla natura aiutano i passeggeri a “riconnettersi con se stessi e godersi un momento di calma e ristoro” .

Il pendolarismo da e verso il lavoro può diventare uno dei momenti più stressanti della giornata, in particolare dopo un anno in cui le persone hanno lavorato da remoto a causa della pandemia di Covid. “Rientrare nel mondo del pendolarismo può perciò essere snervante – osservano i promotori del progetto – . Stress e ansia possono diventare una barriera al viaggio e all’indipendenza”.

Il progetto Inner Journey, lanciato dall’organizzazione di beneficenza Youmanity in partnership with Docklands Light Railway (DLR) and Brain Recharge, è stato pensato per accogliere nuovamente i pendolari, offrendo loro “spazi tranquilli” per permettere di sperimentare i benefici ristoratori della consapevolezza e della meditazione. Oltre alle nuove carrozze, alcuni chioschi di meditazione sono stati installati nelle stazioni di Canary Wharf, Tower Gateway e Wolwich Arsenal, e saranno in funzione per almeno sei mesi.

“Dopo l’interruzione sperimentata durante il lockdown, la promozione della salute mentale è fondamentale – ha affermato William Layton, responsabile dell’esperienza clienti – . I nostri treni e chioschi di Inner Journey mirano a incoraggiare i nostri passeggeri a prendersi del tempo per rilassarsi e godersi il tragitto giornaliero”.

I passeggeri posso inoltre scaricare l’app Brain Recharge gratuita per accedere a percorsi di meditazione che offrono una full immersion nella natura. “Spesso ci dimentichiamo di fare una pausa nella nostra frenetica routine quotidiana – ha affermato la direttrice di Youmanity, Alessia Affinita – . Il tempo speso per il pendolarismo può essere tempo trascorso nel nostro viaggio interiore, fornendo la finestra perfetta per fermarci, riflettere ed essere consapevoli di noi stessi e dello spazio che ci circonda”.