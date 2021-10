Questo è il più grande chicco di grandine mai caduto in Australia Misura 16 centimetri di diametro ed è stato trovato nella cittadina di Yalboroo, nel Queensland, dove una violenta tempesta si è abbattuta, provocando forti piogge e grandinate record.

A cura di Valeria Aiello

Le forti tempeste che si stanno abbattendo sulla costa orientale dell’Australia hanno provocato grandinate di dimensioni record nel Queensland. Il chicco più grande è stato registrato nella città di Yalboroo, nel nord della regione di Mackay, dopo che una forte tempesta ha colpito la zona, danneggiando numerosi edifici in diverse città. Questo genere di evento, indicano gli esperti, è abbastanza raro ma può verificarsi “abbastanza rapidamente” ed essere “particolarmente violento” durante la stagione delle tempeste.

Come indicato all’ABC dal meteorologo Dean Narramore del Bureau of Meteorology (BoM), il “pericoloso temporale” che ha colpito Yalboroo ha portando a molteplici segnalazioni di chicchi di grandine giganteschi. Moltimisuravano da 12 a 14 cm di diametro e, ha affermato Narramore, un’immagine “molto impressionante” è stata inviata all’ufficio del Queensland della BoM, consentendo di verificare la misura di 16 cm.

“Alcune persone non ce l'hanno fatta a prenderlo con una sola mano, piuttosto impressionante – ha detto Narramore – . Stiamo parlando di grandine delle dimensioni di un pompelmo”.

Leggi anche Questo marsupiale è il primo animale dichiarato estinto in natura e poi salvato in Australia

La grandine “gigante” è definita come qualsiasi chicco di diametro superiore ai 5 cm e può formarsi sono il determinate condizioni atmosferiche. La formazione inizia come grandine quando l’aia calda e umida sale nell’atmosfera per incontrare uno strato di aria molto fredda e secca, e le gocce di pioggia che si formano vengono congelate in chicchi di grandine. La corrente ascensionale mantiene il ghiaccio nell’aria più a lungo, permettendo a ogni chicco di formare una pietra di grandine gigante.

Queste pietre di ghiaccio sono particolarmente pericolose, in quanto sono mescolate con chicchi delle dimensioni di una pallina da golf, e possono colpire e danneggiare qualsiasi cosa o persona si trovi all’esterno. Le foto e i video pubblicati sui social hanno mostrato le conseguenze della grandine sui parabrezza delle auto e i pannelli solari. Un utente lo ha descritto come “ghiaccio killer” in grado di può causare vittime e danni per miliari di dollari in pochi minuti.