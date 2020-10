L’attività fisica è fondamentale ma praticarla in determinate ore della giornata può dare benefici maggiori e proteggere dal cancro. Lo evidenzia un recente studio coordinato dal Barcellona Institute for Global Health (ISGlobal) che, insieme al Dipartimento di Epidemiologia dell’Università di Vienna, ha esaminato gli effetti dei tempi dell’attività fisica sul rischio di cancro al seno e alla prostata in 2.795 pazienti e 3.403 controlli di popolazione.

L'attività fisica mattutina più utile contro il cancro

I risultati, pubblicati sull’International Journal of Cancer, indicano che l’effetto benefico dell’attività fisica per ridurre il cancro al seno e alla prostata è maggiore quando l’attività viene svolta regolarmente al mattino (dalle ore 8 alle 10). Negli uomini, un moderato effetto protettivo è stato osservato anche per l’attività serale (dalle 19 alle 23). Gli effetti differiscono a seconda del cronotipo della persona, cioè la preferenza a riposare o essere attivi in determinati orari della giornata. “Gli effetti protettivi dell’attività mattutina – spiegano gli autori nello studio – erano più pronunciati per i cronotipi tardivi, ossia nelle persone che generalmente preferiscono essere attive verso di sera”.

Nello studio gli autori discutono su come l’attività fisica possa influenzare i ritmi circadiani umani, suggerendo possibili meccanismi biologici alla base – alternazione della produzione di melatonina, ormoni sessuali, metabolismo dei nutrienti, ecc. “L’ora del giorno di attività fisica è un aspetto importante che può potenziare l’effetto protettivo dell’attività fisica sul rischio di cancro – ha commentato il coordinatore dello studio, Manolis Kogevinas – . Questi risultati, se confermati, potranno migliorare le attuali raccomandazioni sull’attività fisica per la prevenzione del cancro. È chiaro che tutti possono ridurre il proprio rischio semplicemente essendo moderatamente attivi per almeno 150 minuti ogni settimana”.