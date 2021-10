Pfizer vaccina un’intera città per studiare la protezione nel mondo reale Lo studio a Toledo, nello stato brasiliano del Paranà, dove tutta la popolazione di età superiore ai 12 anni verrà completamente immunizzata per poter valutare l’efficacia del vaccino anti Covid: “I dati serviranno a capire per quanto tempo ci protegge dalla malattia”.

A cura di Valeria Aiello

Pfizer studierà l’efficacia del suo vaccino anti Covid in una città del Brasile, Toledo, nello stato del Paranà, dove tutti i residenti di età superiore ai 12 anni saranno completamente vaccinati. L’opportunità di estendere la copertura a tutta la popolazione per poter condurre uno studio di efficacia è arrivata in seguito alla forte adesione alla campagna di vaccinazione degli abitanti di Toledo, dove circa il 98% dei residenti idonei su una popolazione di 143mila abitanti ha ricevuto almeno una dose. Pfizer lavorerà con i funzionari sanitari locali, un ospedale, un’università e il programma di vaccinazione nazionale brasiliano per monitorare la trasmissione del coronavirus in uno “scenario di vita reale” dopo che l’intera popolazione sarà vaccinata.

Lo studio mira a convalidare nel mondo reale l’efficacia e la sicurezza del vaccino di Pfizer viste negli studi clinici, ha detto a Reuters Regis Goulart, ricercatore presso l’ospedale Moinhos de Vento di Porto Alegre, che collaborerà all’indagine. I partecipanti saranno monitorati per un anno e aiuteranno a rispondere a domande come l’emergere di nuove varianti e per quanto tempo i vaccini si dimostreranno protettivi contro Covid- 19, ha aggiunto Goulart.

Lo studio arriva dopo la sperimentazione nella città di Serrana, nello stato di San Paolo, dove la popolazione è stata vaccinata contro il coronavirus prima del resto del Paese. A Serrana, il test era stato condotto nell’arco di tre mesi, tra inverno e primavera, utilizzando il vaccino CoronaVac, sviluppato dalla cinese Sinovac Biotech, e i risultati hanno mostrato un forte calo di nuovi casi, ricoveri e decessi, in un momento in cui il resto del Brasile era in preda alla pandemia. Il Butantan Institute, un importante centro di ricerca biomedica in Brasile che ha condotto lo studio, ha affermato a maggio che la vaccinazione di massa ha ridotto i decessi per Covid-19 del 95% nella città, che ha una popolazione di 45.644 persone.