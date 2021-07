Perché oggi si celebra la giornata mondiale degli UFO Oggi si celebra il World UFO Day, la giornata mondiale dedicata agli oggetti volanti non identificati che nelle ultime settimane hanno fatto parlare di sé per i documenti pubblicati dal Governo statunitense. Ecco perché si celebra proprio oggi.

A cura di Marco Paretti

Oggi 2 luglio si celebra la giornata mondiale degli UFO, una ricorrenza che coincide con l'annuale ritrovo della comunità degli ufologi e che quest'anno gode di un'ulteriore spinta data dal rapporto sugli oggetti volanti non identificati pubblicato dal Governo americano nel corso degli ultimi giorni. La data non è casuale: il 2 luglio 1947 è il giorno in cui sarebbe avvenuto il famoso incidente di Roswell, che secondo qualcuno rappresenta lo schianto di un oggetto alieno non identificato con tanto di extraterrestri al suo interno. Sulla data del World UFO Day ci sono però pareri contrastanti: c'è chi la celebra il 24 giugno, data in cui l'aviatore Kenneth Arnold ha riportato il primo avvistamento di un UFO negli Stati Uniti, sempre nel 1947.

"Crediamo che gli UFO e la vita aliena siano elementi logici come la matematica, le leggi della natura e la scienza" si legge sul sito della giornata. "La nostra missione è quella di presentare informazioni sugli UFO e sulla vita extraterrestre in maniera divertente e chiara per il pubblico". La missione della giornata, prosegue il sito, è quella di fornire alla persone strumenti adeguati per la comprensione di questi fenomeni. Per questo sul sito è presente una lista di film a tema e una serie di documenti pubblicati nel corso degli anni (compreso l'ultimo rapporto degli USA) sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati.

Cosa significa UFO

UFO sta per "Unidentified Flying Object" (oggetto volante non identificato, appunto) ed è un termine coniato nel 1952 dalla United States Air Force. Non indica necessariamente tecnologia aliena, ma semplicemente un fenomeno celeste impossibile da spiegare. Nel caso dell'incidente di Roswell, le indagini hanno portato a due differenti relazioni: l'oggetto precipitato era un pallone sonda sperimentale del Governo americano e i corpi erano manichini antropomorfi utilizzati nel corso dell'esperimento. Allo stesso modo, se da un lato l'ultimo rapporto degli USA non esclude la tecnologia aliena, dall'altro è probabile che alla base di questi avvistamenti ci siano droni sperimentali la cui esistenza potrebbe essere nota solo a una stretta cerchia di uomini o droni spia di altri paesi. Insomma, due casistiche in cui lo stupore (anche dei militari) sarebbe giustificato.