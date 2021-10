Perché non dovresti mai masticare il ghiaccio con i denti Può logorare lo smalto, esponendo i denti a una serie di rischi e causando problemi che danneggiano la salute orale.

A cura di Valeria Aiello

Masticare il ghiaccio fa male alla salute orale. La sensazione per molti irresistibile di sgranocchiare i cubetti alla fine di una bibita o di un drink può danneggiare i denti, causando crepe nello smalto che possono portare alla sensibilità dentale. E non solo.

In tanti si chiedono perché ci piace masticare il ghiaccio e se questa pratica può danneggiare i denti. “Può dare fastidio a chi è seduto intorno a un tavolo, ma è un’attività calmante, soprattutto per chi soffre di secchezza delle fauci. Può anche aiutare ad alleviare lo stress o favorire il rilassamento. E in alcuni casi, può soddisfare la fame perché può imitare la sensazione di mangiare senza ingerire calorie” ha affermato a The Conversation Matthew Cooke dell’Università di Pittsburgh, in Pennsylvania.

Il professor Cooke, come dentista pediatrico, ha ricevuto molte domande da genitori e pazienti sui rischi di masticare il ghiaccio. “Masticare il ghiaccio può causare crepe nello smalto, che possono portare a una maggiore sensibilità a bevande e cibi caldi e freddi. Se si rompe o si frattura un dente masticando il ghiaccio, può formarsi una cavità, un buco, in quel dente. Questo perché gli acidi prodotti dai batteri possono penetrare molto più facilmente nello strato più morbido del dente, la dentina, e causare la carie, che a seconda la gravità del problema può richiedere dalla semplice otturazione alla cura canalare e devitalizzazione del dente”.

Leggi anche C’è un motivo importante per cui dovresti togliere gli auricolari e lasciare respirare le orecchie

Come smettere?

Secondo Cooke, ci sono almeno quattro modi per liberarsi di questa cattiva abitudine. “Invece di frantumare i cubetti di ghiaccio con i denti, si può provare a tenerli in bocca e a lasciarli sciogliere” indica l’esperto. Un’alternativa può essere quella di smettere di consumare ghiaccio. “Se non è nel tuo bicchiere, non c’è tentazione. Oltre a prevenire danni ai denti, si evitano così anche i batteri che possono rimanere nei produttori di ghiaccio”.

Un’altra possibilità è quella sostituire i normali cubetti con del ghiaccio tritato, oppure di masticare qualcosa di più sano, come mangiare carote crude, mele a fette o altra frutta e verdura croccante. “Questi alimenti possono soddisfare il desiderio di sgranocchiare, stimolando il flusso di saliva, che protegge la bocca. Il materiale fibroso può anche aiutare a mantenere puliti i denti”.

Prendersi cura dei propri denti è importante a tutte le età. “Soprattutto quando si hanno circa 12 anni, quando ormai quasi tutti hanno perso i denti da latte – precisa Cooke – . I bianchi perlati permanenti possono durare per il resto della tua vita, soprattutto quando lavati due volte al giorno con un dentifricio al fluoro. E se sei un masticatore di ghiaccio, puoi provare una di queste alternative, per vedere se funzionano”.