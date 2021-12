Perché le api cadono a terra non appena si spengono le luci In rete sono diversi i video che mostrano interi sciami che cadono istantaneamente a terra quando si spengono le luci della stanza in cui si trovano.

A cura di Valeria Aiello

Api che cadono a terra non appena si spengono le luci. E lo fanno anche in modo sgraziato, fermandosi di colpo e precipitando senza controllo a terra. In rete sono diversi i video che mostrano il fenomeno: l’ultimo in ordine di tempo è stato condiviso da Hamish Symington, un dottorando dell’Università di Cambridge, nel Regno Unito, che studia l'impollinazione, i fiori e la sicurezza alimentare. Nel suo filmato, pubblicato su Twitter, le api all’interno di una teca si comportano allo stesso modo, quasi come se l’interruttore della luce spegnesse anche il loro volo. Perché? E cosa c’è dietro a questo bizzarro atteggiamento?

In realtà, il motivo per cui le api reagiscono in questo modo non è stato ancora completamente compreso. Negli ultimi anni sono state avanzate diverse ipotesi dai ricercatori, ma gli studi che hanno esplorato la questione sono pochissimi e non descrivono completamente ciò che accade. Una di queste tesi, ripresa anche da un utente su Reddit, suggerisce che potrebbe trattarsi di un “meccanismo di blocco della navigazione” che consente allo sciame di fermarsi immediatamente in caso di improvvisi cambiamenti meteo. Una volta che il maltempo è passato, le api potrebbero quindi tornare al loro alveare, senza il rischio di essere spazzate via dalle cattive condizioni.

Un’altra teoria suggerisce che il comportamento potrebbe essere collegato al modo in cui le api sfruttano la posizione del Sole per tornare all’alveare, per cui una volta che il Sole è calato sotto l’orizzonte, smetterebbero immediatamente di muoversi. Alcuni studiosi ritengono invece che si tratti di un comportamento da preda, per cui se le api si ritrovano ad esempio sotto l’ombra di un grande predatore, queste cadono a terra, dove avrebbero meno possibilità di essere individuate.

Ad ogni modo, il fenomeno è particolarmente affascinante da guardare e… da ascoltare. “Uno dei rumori più divertenti che conosco: il suono di cento api che cadono quando spengo le luci della loro stanza” ha affermato Symington in un altro tweet. Tuttavia, alcune api si sono adattate a volare anche di notte, forse perché c’è meno concorrenza da parte di altri impollinatori, sebbene siano principalmente specie tropicali.