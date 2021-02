Tra i punti di forza dei vaccini anti-Covid, anche la possibilità di non dover più rispettare la quarantena, un vantaggio che può diventare un incentivo piuttosto forte per la campagna di vaccinazione. La pensano così negli Stati Uniti, dove i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno inserito una nuova indicazione per chi ha già ricevuto uno dei vaccini anti-Covid approvati dalla Food and Drug Administation (FDA).

“Le persone completamente vaccinate – cioè due settimane dopo la somministrazione della seconda delle due dosi oppure di un vaccino monodose – non sono tenute a mettersi in quarantena se entrate in contatto con un soggetto con Covid-19 sospetto o confermato” si legge nelle nuove linee guida rilasciate dall’Agenzia federale.

I vaccinati dovranno però soddisfare anche altri criteri, ovvero aver ricevuto l’ultima dose prevista dal regime vaccinale negli ultimi tre mesi e non sviluppare alcun sintomo di Covid-19 in seguito al contatto.

Perché i vaccinati possono saltare la quarantena

Le persone vaccinate, aggiungono i CDC, dovranno comunque continuare a seguire tutte le altre raccomandazioni per proteggere se stessi e gli altri, dunque continuare a indossare una mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale, evitare i luoghi affollati e gli ambienti poco ventilati, lavare frequentemente le mani, e così via.

Questo perché, sebbene i due vaccini anti-Covid finora autorizzati negli Usa (il siero di Pfizer-BioNtech e quello di Moderna) abbiano un’efficacia intorno al 94-95% nel proteggere dalle forme sintomatiche di Covid-19, ci sono ancora informazioni limitate su quanto riducano la trasmissione virale e sulla durata della protezione. Inoltre, sottolineano i CDC, l’efficacia dei vaccini contro le varianti emergenti del coronavirus Sars-Cov-2 non è nota.

Tuttavia, dice l’Agenzia statunitense spiegando i motivi alla base della decisione, si ritiene che “la trasmissione sintomatica e presintomatica abbia un ruolo maggiore nella diffusione virale rispetto alla trasmissione puramente asintomatica”.

Oltre a ciò, “i vantaggi individuali e sociali derivanti dall’evitare una quarantena non necessaria possono superare il rischio potenziale ma sconosciuto di trasmissione e facilitare la direzione delle risorse sanitarie pubbliche alle persone a pi alto rischio di trasmettere il virus agli altri”.

“La raccomandazione di evitare alla quarantena per le persone con immunità derivata dal vaccino – precisano ancora i CDC – è anche in linea con le raccomandazioni di quarantena per le persone che si sono già ammalate di Covid-19, il che facilita l’attuazione”.