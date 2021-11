Ora sappiamo a quale età smettere di fumare abbatte il rischio di morire di cancro Lo hanno scoperto i ricercatori dell’American Cancer Society di Atlanta che hanno esaminato i tassi di mortalità per cancro nei fumatori che hanno detto basta a sigarette e tabacco.

A cura di Valeria Aiello

Iniziare a fumare è associato a un aumento del rischio di morire di cancro ma smettere può abbattere in modo sostanziale questo rischio, specialmente quando si riesce a farlo prima di una certa età. Lo hanno scoperto i ricercatori dell’American Cancer Society (ACS) di Atlanta che insieme ai colleghi dell’Università di Oxford hanno condotto uno studio per esaminare la correlazione tra fumo e mortalità per cancro tra i 25 e i 79 anni.

L’analisi, che ha preso in considerazione i dati sanitari di oltre 410mila adulti americani, ha indicato che i fumatori che dicono basta a sigarette e tabacco prima dei 45 anni abbattono dell’87% il rischio di morire di cancro ai polmoni o di altro tipo. Chi ha invece smesso di fumare all’età di 35 anni ha annullato tale rischio, secondo quanto affermato dall’autore principale dello studio, il ricercatore Blake Thomson dell’ACS.

In generale, i fumatori hanno mostrato una mortalità per cancro almeno 3 volte più alta rispetto ai non fumatori, ma smettendo di fumare, questa probabilità si riduce notevolmente nel tempo. Anche chi ha smesso tra i 45 e i 54 anni, indicano i risultati dello studio pubblicati sulla rivista Jama Oncology, può ancora ridurre del 78% le possibilità, così come le persone che smettono tra i 55 e i 64 anni, nei quali gli studiosi hanno osservato un dimezzamento (56%) del rischio.

Nel complesso, i dati dell’analisi sottolineano che eliminare il prima possibile il vizio del fumo riduce significativamente il rischio di sviluppare tumori legati al tabacco. “Se sei un fumatore e hai 30 anni, speriamo che questi risultati ti parlino – ha detto Thomson – . Tuttavia, molto dipende anche dall’età in cui si inizia e si smette di fumare”.

Le persone che hanno iniziato a fumare da giovani hanno un maggiore rischio di morire di cancro. Tra coloro che hanno iniziato prima dei 10 anni, il rischio di morte è quadruplicato rispetto ai non fumatori. “Può sembrare sorprendente ma ci sono persone che prendono il vizio in tenera età – ha aggiunto Thomson – . Per queste persone è imperativo smettere il prima possibile”.

Il messaggio degli studiosi è che “non è mai troppo presto o troppo tardi per smettere di fumare” ha precisato il dottor David Tom Cooke, portavoce dell’American Lung Association che non è stato coinvolto nello studio. I medici dovrebbero aiutare i pazienti a liberarsi del vizio il prima possibile ma anche “a non mollare mai” quando cercano di smettere. “A volte, le persone si trovano a dover smettere più volte per stare lontano dai prodotti del tabacco in modo permanente” ha evidenziato Cooke, che è anche professore di chirurgia toracica presso la Davis Health dell’Università della California. In generale, i fumatori trovano questa via di uscita più facilmente quando supportati dal proprio medico, come mostrato dai risultati raggiunti dal programma gratuito adottato dal centro medico dell’ateneo californiano.

In tale supporto, ha concluso Thomson, possono essere di aiuto anche alcuni farmaci o prodotti sostitutivi della nicotina, come gomme e cerotti. Il fumo aumenta il rischio di sviluppare diversi tipi di tumore, tra cui il cancro del colon, dei reni, della vescica, dello stomaco e del pancreas, anche se il cancro ai polmoni è il principale killer dei fumatori.