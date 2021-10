Migliaia di crostacei morti sono stati ritrovati sulle spiagge dell’Inghilterra La moria si è verificata nell’area Bran Sands a Redcar, Seaton Carew e Saltburn nelle ultime settimane. Rinvenuta anche una focena morta a South Gare, vicino alla foce del fiume Tees. L’agenzia per l’ambiente sta indagando sulle cause del fenomeno.

A cura di Valeria Aiello

I crostacei trovati morti sulle coste inglesi /

Migliaia di creature marine, principalmente crostacei, sono stati ritrovate morte lungo le coste del nord-est dell’Inghilterra, nei pressi dell’estuario del fiume Tees e sulle spiagge intorno a South Gare, Redcar e Marske, e più a nord a Seaham, Seaburn. Tra le tante carcasse spiaggiate nelle ultime settimane, è stata rinvenuta anche una focena e altri pesci, come sogliole e palombi.

Il fenomeno, ritenuto “molto preoccupante” e “abbastanza strano” dagli esperti, ha scioccato i residenti della zona, che alla CNN hanno riportato di chilometri di coste piene di “alghe ammucchiate fino all’altezza della vita, e piene di migliaia di granchi morti e vivi, di tutte le varietà, anche aragoste”. Nei giorni successivi, questi cumuli hanno iniziato a decomporsi, provocando un odore insopportabile. I pescatori della zona hanno indicato alla North Eastern Inshore Fisheries Conservation Authority (NEIFCA), l’Autorità per la pesca e la conservazione della costa nord-orientale, che non stanno pescando vicino alla costa perché non c’è cattura.

Attualmente in corso le indagini per comprendere le cause del fenomeno. L’Agenzia per l’ambiente del Regno Unito ha dichiarato che sta collaborando con il Centro per l’ambiente e l’Autorità per la conservazione della pesca costiera per capire cosa potrebbe spiegare la grande moria. “Sono stati raccolti campioni di acqua, sedimenti, cozze e granchi e vengono inviati ai nostri laboratori per l’analisi, per valutare se un incidente di inquinamento possa aver contribuito alla morte degli animali” ha dichiarato un portavoce dell’Agenzia per l’ambiente. “Tutti stanno cercando di rintracciare chi è il responsabile, abbiamo avuto subacquei che hanno visto granchi morti sul fondo del mare e pescatori che hanno riferito che molto poco è entrato nelle loro reti” ha aggiunto Tim Smith, alto funzionario scientifico e ambientale della NEIFCA.

Leggi anche Spermatozoi vitali sono stati creati per la prima volta da cellule staminali di scimmia

“Una serie di ipotesi che potrebbero spiegare l’evento” ha affermato alla BBC Jamie Bojko, un patologo della vita marina della Teesside University – . Potrebbe essere dovuto a un evento meteorologico estremo oppure un’altra possibile cause è una malattia, ma sarebbe strano che avesse effetto su una tale gamma di specie, dai granchi e aragoste a pesci come palombi, squali e sogliole”.