L’odore dei neonati blocca l’aggressiva negli uomini ma la stimola nelle donne Lo ha dimostrato un team internazionale di ricerca che ha analizzato la reazione di uomini e donne all’esadecanale (HEX), un composto volatile emesso dalla pelle umana, specialmente dalla testa dei neonati.

A cura di Valeria Aiello

Un neonato. Credit: esudroff

I neonati hanno un profumo inebriante, quasi zuccherino, che riempie di gioia le mamme e non solo. Tuttavia, secondo quanto scoperto da un team internazionale di ricerca guidato dagli studiosi del Weizmann Institute of Science di Rehovot, in Israele, l’esadecanale (HEX), un composto volatile emesso dalla pelle umana, e in particolare dalla testa dei bebé, ha un effetto diametralmente opposto nelle donne e negli uomini. La loro ricerca, focalizzata nella valutazione delle reazioni all’HEX, ha infatti dimostrato che questa molecola può stimolare l’aggressività nelle donne e bloccarla negli uomini.

Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati in un articolo su Science Advances, ha coinvolto 127 soggetti adulti (67 uomini e 60 donne) ai quali i ricercatori hanno fatto annusare due diversi oli, di cui uno contenente HEX. Gli uomini che avevano annusato HEX hanno mostrato reazioni meno aggressive di quelli che erano non stati esposti all’olio con HEX e, parallelamente, le donne che avevano annusato HEX hanno avuto comportamento diametralmente opposto, mostrandosi più aggressive rispetto alle donne non esposte. “Siamo rimasti davvero sorpresi da questi risultati – ha detto a The Times of Israel la dott.ssa Eva Mishor, autrice principale dello studio – . La nostra ipotesi era che fosse una molecola in grado di ridurre l’aggressività, ma non ci aspettavamo che provocasse una reazione diversa negli uomini e nelle donne. Tuttavia, una volta che abbiamo iniziato a osservare e capire il fenomeno, c’era una logica”.

Secondo gli studiosi, l’effetto potrebbe trovare una spiegazione nell’educazione dei figli, “perché nel regno animale l’aggressività maschile è spesso diretta contro il bambino, il che mette in pericolo la prole, mentre l’aggressività femminile è diretta contro gli altri mentre la madre cerca di proteggere il bambino – ha aggiunto Mishor – . Quindi questo meccanismo olfattivo che abbiamo studiato potrebbe effettivamente essere un modo per il bambino, che ha una comunicazione limitata, di aumentare la sopravvivenza ottenendo l’effetto di cui ha bisogno da entrambi i genitori”.

L’esperimento principale per studiare l’effetto dell’HEX sulle persone consisteva nel far giocare i partecipanti allo studio ad un gioco, credendo di competere contro un’altra persona mentre l’avversario era in realtà un computer. Ai partecipanti allo studio è stato chiesto di generare dei suoi con un tocco di un pulsante quando avvertivano che l’avversario si comportava in modo non corretto, dando loro la possibilità di produrre suoni abbastanza forti e rumorosi a seconda del livello di fastidio provato. Dopo aver annusato HEX, i suoi generati dalle giocatrici sono risultati più forti mentre quelli degli uomini più deboli.

Gli scienziati hanno anche eseguito alcune scansioni cerebrali sui partecipanti allo studio, osservando che nonostante sia gli uomini sia le donne percepiscano l’esadecano come inodore, la loro reazione neurologica era molto diversa. L’analisi ha permesso di identificare regioni celebrali specifiche che hanno risposto in modo diverso negli uomini e nelle donne. Queste aree “formano una sorta di rete decisionale sociale ed emotiva” ha precisato Mishor, aggiungendo che le differenze osservate negli uomini e nelle donne potrebbero fare luce sui diversi meccanismi cerebrali alla base del loro comportamento aggressivo.