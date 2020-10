Si chiama arteria mediana ed è un vaso sanguigno in più nel braccio che potrebbe diventare sempre più comune. Lo hanno scoperto i ricercatori della Flinders University che, in collaborazione con i colleghi dell’Università di Adelaide, hanno osservato che questa arteria – che si sviluppa quando siamo ancora nel grembo materno – non regredisce più come prima. L’arteria mediana si forma infatti nelle primissime fasi dello sviluppo, portando il sangue all’avambraccio e alle mani, per poi lasciare il compito ad altri due vasi, il radiale e le arterie ulnari. Può però accadere che la regressione non avvenga e che il vaso sanguigno continui a irrorare i tessuti anche dopo la nascita.

Molte persone hanno un'arteria in più

Studiando la frequenza di questi casi, i ricercatori hanno osservato che l’arteria mediana è tre volte più comune nella popolazione adulta di oggi rispetto a quella di più di un secolo fa, suggerendo che la selezione naturale stia favorendo le persone che mantengono questo vaso sanguino extra. “La prevalenza era di circa il 10% nelle persone nate a metà degli anni 1880 rispetto al 30% in quelle nate alla fine del XX secolo, quindi si tratta di un aumento significativo in un periodo di tempo abbastanza breve dal punto di vista evolutivo – dice Teghan Lucas, anatomista della Flinders University e autore principale dello studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista peer-review Journal of Anatomy – . L’aumento potrebbe essere il risultato di mutazioni di geni coinvolti nello sviluppo dell’arteria mediana oppure di problemi di salute delle madri durante la gravidanza, o di entrambi in realtà”.

La comprensione dei fattori che giocano un ruolo nei processi di selezione naturale delle persone che mantengono l’arteria mediana richiederà ulteriori indagini. Tuttavia, ritengono i ricercatori, un crescente numero di persone svilupperà la persistenza in futuro. “Se questa tendenza continuerà – conclude Lucas – la maggioranza delle persone avrà l’arteria mediana nel 2100”.