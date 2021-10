Le microplastiche s trovano anche nell’atmosfera e hanno impatto sui cambiamenti climatici Lo suggeriscono i risultati di uno studio pubblicato su Nature dai ricercatori neozelandesi che hanno valutato l’effetto delle microplastiche sul clima: “L’impatto potrebbe raddoppiare nei prossimi tre decenni”.

A cura di Valeria Aiello

Sappiamo che le microplastiche stanno soffocando i nostri oceani, ma è meno noto che sono presenti anche nell’aria che respiriamo. Queste minuscole particelle possono percorrere grandi distanze e avere un impatto sul clima, assorbendo o riflettendo le radiazioni solari. Per la prima volta, un team di ricerca della Victoria University di Wellington e dell’Università di Canterbury, in Nuova Zelanda, ha valutato il loro effetto sul tempo atmosferico, osservando esaminando se l’inquinamento da microplastiche può influire direttamente sui cambiamenti climatici.

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Nature, suggeriscono che l’attuale quantità e tipi di microplastiche che circolano nell’atmosfera terrestre possono sia riscaldare sia raffreddare il nostro clima. Nel complesso, indicano gli studiosi, le microplastiche nell’aria sono efficienti nel disperdere la luce solare, il che implica un effetto raffreddamento sul clima. “Tuttavia, possono anche assorbire radiazioni emesse che contribuiscono, in misura molto piccola, all’effetto serra” ha affermato l’autrice principale dello studio, il chimico atmosferico Laura Revell dell’Università di Canterbury.

Anche se l’influenza delle microplastiche sul clima globale è risultata minima, i ricercatori prevedono che questa aumenterà in futuro. Fino ad oggi si stima che cinque miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica si siano accumulati nelle discariche o nell’ambiente, e questa cifra “potrebbe raddoppiare nei prossimi tre decenni – ha aggiunto Revell – . Dal momento che la plastica si degrada con l’età e l’esposizione alla luce per produrre microplastiche, prevediamo che le microplastiche saranno presenti nell’'atmosfera terrestre per molti anni a venire e, se la concentrazione media globale aumenta ai valori già visti in alcune megalopoli, allora l’effetto delle microplastiche trasportate dall'aria sul clima sarà significativo e potenzialmente di dimensioni simili ad altri aerosol atmosferici normalmente inclusi nei modelli climatici”.

Leggi anche Perché il cambiamento climatico sarà catastrofico per l'Italia, secondo il rapporto Onu

Non c’è quasi alcun luogo del nostro pianeta in cui non siano state rilevate microplastiche, dal ghiaccio antartico all’intestino degli esseri umani. In generale, gli effetti delle microplastiche sulla salute degli animali non sono ampiamente condivisi . Tuttavia, allo stato attuale, sembra esserci una pila emergente di prove che suggeriscono che l'esposizione alle microplastiche potrebbe avere un collegamento a disturbi metabolici e neurotossicità, nonché a effetti cancerogeni.