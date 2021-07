La variante Delta ha contagiato dozzine di persone a una festa, tranne le sei vaccinate Ventiquattro ospiti su trenta sono risultate positive al coronavirus dopo aver partecipato a una festa di compleanno a Sydney, in Australia. I sei che non sono stati contagiati erano tutti operatori sanitari vaccinati.

La variante Delta, identificata per la prima volta in India, continua a conquistare terreno, facendosi strada in molti angoli del pianeta. Due volte più contagiosa, secondo gli esperti, rispetto al ceppo originario di Covid-19, la versione mutata del coronavirus sta innescando diversi e pericolosissimi focolai. Ultimo, in ordine di tempo, quello scoppiato a Sydney, in Australia, dove 24 persone su 30 sono state contagiate durante una festa di compleanno. Una fiammata che ha evitato solo 6 ospiti, tutti operatori sanitari che erano vaccinati.

Nel Nuovo Galles del Sud, le autorità hanno descritto il focolaio come “un evento di super diffusione” che evidenzia chiaramente l’importanza dei vaccini. “Per sottolineare quanto sia importante la vaccinazione, nessuna di quelle 24 persone era vaccinata – ha affermato Brad Hazzard, ministro per la salute e la ricerca medica del Nuovo Galles del Sud – . Posso anche segnalare che 6 operatori sanitari che hanno partecipato alla festa e che erano vaccinati, non sono stati contagiati”. Hazzard ha anche spiegato tra gli operatori sanitari, uno aveva ricevuto solo la prima dose di vaccino e non ha contratto l’infezione. “Ovviamente, è una situazione in via di sviluppo, ma l’indicazione forte che arriva da quella festa è semplice: vaccinarsi”.

Secondo il Global Variants Report dei Centri statunitensi per il controllo delle malattie e la prevenzione (CDC), la variante Delta, nota anche come B.1.617.2, è stata segnalata in 96 Paesi ed è già diventata dominante nel Regno Unito, in India e in Russia. In Australia, dove l’ultima ondata di Covid-19 è stata contenuta con successo, le regole di distanziamento sociale sono state estese a oltre 20 milioni di persone (circa l’80% della popolazione) nel tentativo di contenere la diffusione della variante, mentre il lockdown riguarda oltre 12 milioni di persone, fra le città Sydney, Brisbane, Perth, Darwin, Townsville e la Gold Coast.

La variante Delta si è diffusa anche in Italia, dove gli esperti ritengono diventerà presto dominante. La sua presenza, secondo gli ultimi dati resi noti dall’Istituto Superiore di Sanità risulterebbe essere già quadruplicata in un mese, passata da circa il 4% di maggio o al 16% di inizio giugno. Il monitoraggio che verrà rilasciato oggi dovrebbe certificare che l’incidenza supera il 20% rispetto al totale dei casi di Covid-19.