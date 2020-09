Uno nuovo studio, pubblicato sull’American Journal of Cardiology, indica che le statine, farmaci ampiamente utilizzati per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, sono associate a una significativa diminuzione del rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19. In particolare, i ricercatori dell’Università della California (UC) di San Diego, negli Usa, hanno voluto studiare la relazione tra l’assunzione di statine e la probabilità di progressione critica della malattia in seguito alle ipotesi formulate all’inizio della pandemia sui farmaci che, come le statine, inibiscono l’enzima di conversione dell’angiotensina II (ACE2), una delle principali vie utilizzate da Sars-Cov-2 per entrare nelle cellule umane.

La statine dimezzano il rischio di Covid-19 grave

“Avevamo bisogno di capire se i farmaci che agiscono sull’ACE2 influissero sul rischio di Covid-19 e comprendere se l’assunzione di statine avesse o meno un impatto sulla gravità dell’infezione – ha evidenziato Lori Daniels, docente e Direttrice dell'Unità di terapia intensiva cardiovascolare presso l’UC San Diego Health – . Dovevamo sapere se era sicuro che i nostri pazienti continuassero ad assumere i loro farmaci”.

In tal senso, Daniels e colleghi hanno esaminato le cartelle cliniche di 170 pazienti con Covid-19 e 5.281 pazienti Covid-negativi, ricoverati tra febbraio e giugno 2020 ricoverati presso l’UC San Diego Health. I dati includevano informazioni sulla gravità della malattia, durata della degenza ospedaliero, esito e uso di statine oltre che di altri inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) bloccanti del recettore dell’angiotensina II (ARB) nei 30 giorni precedenti al ricovero ospedaliero.

L’analisi ha rivelato che l’assunzione di statine prima del ricovero per Covid-19 era associato a una riduzione di oltre il 50% del rischio di sviluppare Covid-19 grave rispetto ai pazienti con Covid-19 ma che non assumevano statine, nonché correlato a tempi di recupero più brevi.

“Abbiamo scoperto – ha aggiunto Daniels – che le statine possono essere potenzialmente protettive contro una grave infezione da coronavirus. Nello specifico, possono inibire l’infezione da Sars-CoV-2 attraverso i loro noti effetti anti-infiammatori e le capacità di legame potrebbero arrestare la progressione della malattia. Ai miei pazienti che assumono statine dico di continuare a prenderle. Il timore di Covid-19 non è un valido motivo per fermarsi, semmai i nostri risultati dovrebbero incentivare l’assunzione”.