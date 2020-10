I pazienti Covid-19 di tutte le età, positivi al virus o guariti dalla malattia, possono sviluppare una sindrome infiammatoria multisistemica simile alla MIS-C, una condizione che nei bambini mostra sintomi analoghi alla malattia di Kawasaki. Lo indicano i risultati del nuovo Rapporto settimanale su Morbilità e Mortalità (MMWR) pubblicato negli Usa dai Centri di Prevenzione delle Malattie (CDC), riconoscendo nei pazienti adulti una condizione iperinfiammatoria, denominata sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-A).

Simile alla MIS-C, può colpire anche gli adulti

Il rapporto prende in esame 27 casi, tra segnalazioni e case report, di persone con diagnosi di Covid-19 o infezione pregressa che hanno mostrato gravi sintomi cardiovascolari, neurologici, al sistema gastrointestinale, manifestazioni dermatologiche della malattia, spesso senza tosse o alcun segno di grave malattia respiratoria. Alcuni pazienti hanno riferito di aver avuto febbre, dolore toracico e sofferto di disturbi allo stomaco. “Sebbene l’iperinfiammazione e la disfunzione d'organo extra-polmonare siano state descritte in adulti ospedalizzati con Covid-19 grave, queste condizioni sono generalmente accompagnate da insufficienza respiratoria – si legge nel rapporto – . Al contrario, i pazienti qui descritti avevano sintomi respiratori minimi”.

C’è incertezza su fatto che MIS-A rappresenti una manifestazione di infezione acuta o un fenomeno esclusivamente post-acuto. “Nei pazienti che hanno riportato sintomi di Covid-19 prima dell’insorgenza di MIS-A, l’infiammazione multisistemica è stato riscontrata circa 2-5 settimane dopo – sottolinea il rapporto – . Tuttavia, 8 pazienti con MIS-A non hanno riportato sintomi respiratori precedenti, rendendo difficile stimare quando si fosse verificata l'infezione iniziale e il tempo intercorso tra il contagio e la comparsa di MIS-A”.

La sindrome infiammatoria legata al coronavirus

Questa condizione, fanno notare i CDC, è simile alla sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C). “I medici dovrebbero considerare l’infiammazione multisistemica MIS-A all’interno di una diagnosi differenziale più ampia quando si prendono cura di pazienti – aggiunge il rapporto – . Come nei casi di MIS-C, la maggior parte sopravvive (24 su 27 pazienti) ma è associata a ricevere cure in contesti sanitari acuti e spesso intensivi ”.

In considerazione dell’alta percentuale di pazienti MIS-C con test PCR negativo, le linee guida raccomandano entrambi gli esami – molecolare per individuare la possibile infezione, e sierologico per accertare la presenza di anticorpi per il virus SARS CoV-2 di una precedente infezione. “Nei pazienti con manifestazioni atipiche o tardive dell'infezione da SARS-CoV-2, compreso MIS-A, i risultati anticorpali positivi potrebbero essere cruciali per aumentare il riconoscimento clinico di questa condizione e guidare il trattamento. L'uso di un pannello di test di laboratorio per infiammazione, ipercoagulabilità e danno d'organo (come CRP, ferritina, D-dimero, enzimi cardiaci, enzimi epatici e creatinina) può aiutare nell'identificazione e nella gestione precoce di questa condizione associata a Covid-19”.