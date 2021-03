Nuovi test su respirazione, attività cardiaca e prestazioni fisiche indicano che fare sport indossando una mascherina non è pericoloso. Non c’è alcun rischio per la salute, ma solo un effetto minimo sulle prestazioni durante l’intensa attività fisica, come rilevato da un team di ricercatori italiani, tra cui la dottoressa Elisabetta Salvioni, il dottor Massimo Mapelli e il professor Piergiuseppe Agostoni del Centro Cardiologico Monzino di Milano.

Fare attività fisica con la mascherina non è pericoloso

I test hanno coinvolto un gruppo di volontari sani, composto da sei donne e sei uomini di età media di 40 anni. Ogni persona ha completato tre test di sforzo su una cyclette, uno senza indossare la mascherina, uno con una mascherina chirurgica e uno con una mascherina FFP2, durante i quali sono stati monitorati i parametri vitali (respirazione, frequenza cardiaca, pressione sanguigna e livelli di ossigeno nel sangue). I risultati delle prove, pubblicati in uno studio sull’European Respiratory Journal, evidenziano che le mascherine possono essere indossate in sicurezza anche durante l’esercizio fisico intenso, poiché l’effetto determinato dalla riduzione della respirazione dovuta dalla resistenza del flusso d’aria non comporta alcun particolare problema per la salute.

“Sappiamo che la principale via di trasmissione del coronavirus è attraverso le goccioline respiratorie ed è possibile che respirare più forte durante l’esercizio fisico possa facilitare la trasmissione, soprattutto al chiuso – ha affermato la dottoressa Salvioni – . La ricerca suggerisce che indossare una mascherina può aiutare a prevenire la diffusione della malattia, ma il dubbio rimaneva sui rischi per la salute durante l’esercizio fisico intenso”.

In particolare, al massimo dello sforzo, i test svolti indossando la mascherina hanno mostrato solo una riduzione media di circa il dieci percento nella capacità di eseguire l’esercizio (in base al picco di VO2, che è una misura del massimo consumo di ossigeno possibile). “Una riduzione modesta e, soprattutto, che non suggerisce alcun rischio per le persone sane che fanno esercizio fisico indossando una mascherina, anche quando lavorano al massimo delle loro capacità – ha commentato il dottor Mapelli – . Mentre aspettiamo che sempre più persone ricevano un vaccino anti-Covid, questa scoperta potrebbe avere implicazioni pratiche nella vita quotidiana, ad esempio rendendo potenzialmente più sicura la riapertura delle palestre”. Tuttavia, avvertono gli studiosi “non dovremmo presumere che lo stesso valga per le persone con problemi cardiaci o polmonari. Pertanto serviranno più ricerche per rispondere a questa domanda”.

Ad ogni modo, sebbene si tratti di risultati preliminari che dovranno essere confermati da studi su gruppi più ampi di persone, i test suggeriscono che “le mascherine possono essere indossate in sicurezza anche per gli sport indoor e le attività di fitness, con un impatto tollerabile sulle prestazioni” ha aggiunto il professor Sam Bayat dell'Ospedale universitario di Grenoble, Francia, presidente del gruppo di fisiologia respiratoria clinica, esercizio e imaging funzionale della European Respiratory Society (ERS), che non è stato coinvolto nella ricerca. “Ci sono ancora lacune nella nostra conoscenza su come limitare la diffusione di Covid-19, ma crediamo che le mascherine svolgano un importante ruolo e ci stiamo abituando a indossarle in tanti spazi pubblici come negozi, treni e autobus”.