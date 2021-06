in foto: Il selfie del rover Zhurong e il suo lander Tianwan–1 / CNSA

Un selfie come non l’avete mai visto. Arriva da Marte, dove lo scorso 15 maggio il rover cinese Zhurong è atterrato con successo nella piana di Utopia Planitia, trasportato dal lander Tianwan-1. Lo scatto fa parte di un set di quattro nuove foto rilasciate dalla China National Space Administration (CNSA) in cui si vedono chiaramente il rover e la sua piattaforma di atterraggio sul suolo marziano. Sul lander spicca la bandiera nazionale cinese a rappresentare in modo chiaro le ambizioni del programma spaziale di Pechino.

Il selfie ottenuto in modo inedito

Dopo aver ammirato capacità tecnologiche e la bellezza intrinseca conferita all’immagine dal tipico paesaggio marziano, a suscitare particolare interesse è il modo in cui è stato ottenuto lo scatto, dal momento che nella foto di gruppo non si vede alcun braccio robotico o selfie stick che si allunga per far entrare nell’inquadratura rover e lander assieme.

Non si vedono perché non ci sono. La foto, ha spiegato la CNSA, è stata scattata da un terzo strumento azionato a distanza, una sorta di fotocamera wireless che è stata prima depositata a terra da Zhurong, che poi tornato indietro per mettersi in posa accanto al lander.

in foto: La panoramica scattata dal rover Zhurong prima di scendere dalla piattaforma di atterraggio / CNSA

Le altre immagini pubblicate sono state catturate direttamente dal rover, tra cui una panoramica del suolo marziano scattata prima ancora che il veicolo spaziale scendesse dalla piattaforma di atterraggio. Sulla sinistra sono ben visibili i pannelli fotovoltaici aperti per permettere la ricarica delle batterie.

in foto: La piattaforma di atterraggio e i segni delle ruote lasciate dal rover Zhurong / CNSA

La missione cinese dovrebbe ora entrare nel vivo con l’esplorazione della zona di Utopia Panitia che durerà circa tre mesi e l’obiettivo di raccogliere informazioni sul suolo marziano, sulla sua struttura geologica, sull’ambiente e l’atmosfera, alla ricerca di tracce o prove di vita esistita in un remoto passato.