Il primo aereo a idrogeno liquido punta ad attraversare l’Atlantico a zero emissioni In fase di sviluppo con l’obiettivo di operare voli transatlantici, è stato progettato per il trasporto di 279 passeggeri alla stessa velocità e comfort degli attuali aerei di linea.

A cura di Valeria Aiello

Un aereo alimentato ad idrogeno liquido, attualmente in fase di sviluppo con l’obiettivo di operare voli a zero emissioni, punta a attraversare l’oceano Atlantico alla stessa velocità e comfort degli attuali aerei di linea. Progettato dagli ingegneri inglesi dell’Aerospace Technology Institute di Cranfield nell’ambito dell’iniziativa FlyZero finanziata dal governo britannico con 15 milioni di sterline, dovrebbe volare da Londra a San Francisco, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, senza scalo, o da Londra alla Nuova Zelanda con una sosta di rifornimento.

L’unico prodotto di scarto, derivante dall’utilizzo dell’idrogeno liquido come combustibile, è l’acqua, come spiegato dal direttore dell’iniziativa, Chris Gear. “In un momento di attenzione globale per affrontare il cambiamento climatico, il nostro concetto di medie dimensioni definisce una visione davvero rivoluzionaria per il futuro dei viaggi aerei, mantenendo famiglia, aziende e nazioni senza l’impronta di carbonio – ha spiegato Gear – . Questa nuova alba per l’aviazione porta con sé opportunità reali per il settore aerospaziale del Regno Unito di assicurarsi quote di mercato, posti di lavoro altamente qualificati e investimenti interni, contribuendo al contempo a rispettare gli impegni del Regno Unito per combattere il cambiamento climatico”.

Il progetto del velivolo che trasporterà 279 passeggeri è stato svelato prima della quarta riunione del Jet Zero Concil, la partership tra l’industria e il governo del Regno Unito nata per accelerare lo sviluppo di tecnologie in grado di ridurre le emissioni di carbonio del settore aereo. “Mentre ricostruiamo in modo più ecologico, è fondamentale porre la sostenibilità al centro della ripresa dell’industria aeronautica dalla pandemia di Covid – ha dichiarato segretario ai trasporti Grant Shapps – . Questo progetto pionieristico per un aereo alimentato a idrogeno liquido, guidato da un’organizzazione britannica, ci avvicina di un passo a un futuro in cui le persone possono continuare a viaggiare e connettersi, ma senza produrre tonnellate di CO2”.

Dello stesso avviso anche il segretario commerciale, Kwasi Kwarteng, secondo cui questi progetti potrebbero definire il futuro dell’aerospazio e dell’aviazione. “Lavorando con l'industria, stiamo dimostrando che un volo davvero privo di emissioni di carbonio potrebbe essere possibile, con l’idrogeno in prima linea per sostituire i combustibili fossili convenzionali – ha affermato Kwarteng – . Rifornire gli aerei in modo sostenibile consentirà alle persone di viaggiare come facciamo ora, ma in un modo che non danneggi il pianeta. Non solo ci aiuterà a porre fine al nostro contributo al cambiamento climatico, ma rappresenta anche un’enorme opportunità industriale per il Regno Unito”.