Il più grande zaffiro al mondo è stato estratto in Sri Lanka: potrebbe valere più di mezzo miliardo La gemma, soprannominata Regina dell’Asia, pesa 310 chilogrammi ed è stata trovata in un pozzo dell’area di Ratnapura, a circa un centinaio di km a Sud-est della capitale Colombo.

A cura di Valeria Aiello

Lo zaffiro blu, soprannominato "Regina dell’Asia", mostrato a Horana, in Sri Lanka / Twitter

Il mondo delle pietre preziose è meraviglioso, quanto sconfinato. Ne sanno qualcosa le autorità dello Sri Lanka che domenica hanno mostrato quello che ritengono sia il più grande zaffiro blu naturale al mondo, dal peso di circa 310 chilogrammi, scoperto circa tre mesi fa in un pozzo di gemme nell’area di Ratnapura, a circa un centinaio di km a Sud-est della capitale Colombo. Nella stessa area, tra le più note nel Paese per l’estrazione di pietre preziose, all’inizio di quest’anno era stato scoperto per caso anche il più grande cluster di zaffiri stellati al mondo.

I gemmologi locali, che hanno esaminato lo zaffiro, hanno affermato che si tratta di una delle gemme più rare al mondo per le sue dimensioni, anche se le organizzazioni internazionali non hanno ancora certificato la pietra preziosa. Il valore della gemma, ribattezzata Regina dell’Asia non è stato ancora stabilito, ma gli esperti ritengono che possa superare il mezzo miliardo di dollari. Una cifra che potrebbe addirittura raddoppiare una volta accertata la purezza, arrivando dunque a superare quanto guadagnato dallo Sri Lanka attraverso l’esportazione di gemme, diamanti e altre pietre preziose nel 2020.

Lo zaffiro è una varietà del minerale corindone, costituito da ossido di alluminio, con tracce di elementi come ferro, titanio, cromo, vanadio o magnesio. Il suo nome deriva dal latino "saphirus" e dal greco "sapheiros", che significano entrambi blu, anche se gli zaffiri che si trovano in natura possono essere anche di colore giallo, viola, arancione e verde. Esistono anche pietre di corindone di colore rosso, che però sono chiamate rubini. Comunemente, gli zaffiri naturali vengono tagliati e lucidati in pietre preziose, utilizzate in gioielleria. Il loro valore varia a seconda del colore, della purezza, delle dimensioni, del taglio e della qualità complessiva. Quelli completamente non trattati valgono molto più di quelli trattati e anche l’origine geografica ha un forte impatto sul prezzo.