L’assunzione di metformina, un farmaco di prima linea per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, riduce di tre volte la mortalità nei pazienti diabetici con Covid-19. Lo ha scoperto un team di ricercatori dell’Università dell’Alabama a Birmingham, negli Stati Uniti, esaminando le cartelle cliniche di oltre 25mila pazienti testati per Covid-19 tra il 25 febbraio e il 26 giugno 2020. Di questi, 604 erano risultati positivi al coronavirus.

Metformina riduce la mortalità nei pazienti Covid-19

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Endocrinology, ha indicato che la mortalità complessiva nei pazienti con Covid-19 è stata dell’11% e che il più alto numero di decessi (93%) si è verificato in soggetti di età superiore ai 50 anni. L’analisi ha inoltre rivelato che l’essere uomini e l’ipertensione erano associati a un rischio di morte significativamente più elevato ma, soprattutto, che al diabete era correlato un tasso di mortalità notevolmente più alto, con il 67% dei decessi che si è verificato in soggetti che soffrivano di questa condizione.

Esaminando gli effetti del trattamento del diabete sugli esiti avversi di Covid-19, e concentrando in particolare l’analisi su insulina e metformina, ovvero i due farmaci più comuni nel trattamento del diabete di tipo 2, gli studiosi hanno osservato che il precedente uso di insulina non influiva sul tasso di mortalità, diversamente dalla metformina. “L’uso di metformina ha ridotto significativamente il rischio di morte – indicano i ricercatori – . Non solo il tasso di mortalità dell’11% era paragonabile a quello della popolazione generale positiva al coronavirus, ma era notevolmente inferiore al 24% osservato nei pazienti diabetici non trattati con metformina”.

Questo effetto è stato osservato anche dopo il controllo dei dati per altre covariate (età, sesso e uso di metformina) indicando che il rischio di morte era significativamente meno probabile (odds ratio 0,33) nei pazienti con diabete di tipo 2 che avevano assunto metformina rispetto a coloro che non ne avevano fatto uso. “Mentre il diabete è un fattore di rischio indipendente per la mortalità correlata a COVID-19 – dice la dottoressa Anath Shalev, direttrice del Comprehensive Diabetes Center dell’UAB e autrice principale della ricerca – , i risultati del nostro studio suggeriscono che questo rischio è drasticamente ridotto nei soggetti che assumono metformina, aumentando la possibilità che questo farmaco possa fornire un approccio protettivo in questa popolazione ad alto rischio”.

Non ancora noti i meccanismi biologici per cui la metformina migliora la prognosi tra i pazienti diabetici con Covid-19. “Potrebbero essere coinvolti gli effetti antinfiammatori e antitrombotici precedentemente descritti per la metformina” suggerisce Shalev che, insieme ai colleghi, ha in programma di realizzare ulteriori studi per comprendere in che modo la metformina è efficace contro la malattia e quindi valutare rischi e benefici di un utilizzo su larga scala.