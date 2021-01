Dopo i primi incoraggianti risultati osservati in Israele, un nuova conferma dell’efficacia dei vaccini anti-Covid nel mondo reale arriva da Los Angeles, dove i vigili del fuoco stanno registrando un “drastico calo” dei casi di Covid-19 nel personale in forza al Dipartimento della Contea. In qualità di lavoratori essenziali, i vigili del fuoco hanno avuto priorità nella campagna di immunizzazione e “dalla prima vaccinazione alla fine di dicembre – si legge in un tweet del Los Angeles Country Fire Department (LACoFD) – stiamo registrando un drastico calo del tasso di positività nei nostri test Covid interni”.

Il Dipartimento ha riportato che il tasso di positività tra il proprio personale è sceso dalla media settimanale più alta del 18% al 5,6%. “Con una percentuale di consenso di quasi il 75% nel nostro Dipartimento, il vaccino ci consente di mantenere i nostri primi soccorritori sulla buona strada per rimanere il più sani possibile durante questa difficile fase della pandemia – ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco della Contea, Daryl Osby – . La seconda dose di vaccino che adesso inizieremo a somministrare fornirà un ulteriore livello di protezione e ci consentirà di continuare a fornire senza problemi il più alto livello di assistenza”.

Il Los Angeles Country Fire Department ha ricevuto dosi sufficienti del vaccino di Moderna da poter completare l’immunizzazione di tutti 3.400 membri del Dipartimento nelle prossime due settimane. “Come previsto, il vaccino ha iniziato ad avere il suo impatto da sette a dieci giorni dopo la prima dose – ha affermato il dottor Clayton Kazan, direttore medico del LaCoFD – . Mentre il numero di casi nella Contea continua a crescere, i nuovi casi tra il personale del Dipartimento sono iniziati a calare precipitosamente, così come il tasso di positività ai test. Questa è la prima volta in tutta la pandemia che i nostri dati divergono da quelli della contea”.